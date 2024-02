San Giuliano, sindaco: io minacciato per ordinanza abbattimento piccioni, ma ascolterò cittadini

Il Comune di San Giuliano Terme (Pisa) in seguito alle polemiche di realtà animaliste, vegane, ha deciso di avviare un percorso di confronto con cittadini e associazioni per una soluzione condivisa sul contenimento dei piccioni

Il primo passo è stata la sospensione dell’ordinanza comunale, che prevedeva l‘abbattimento dei volatili a colpi di arma da fuoco, così da limitarne la proliferazione all’interno dei cimiteri di alcune frazioni, dove finiscono per imbrattare con i loro escrementi lapidi, arredi, foto dei defunti e fioriere. E’ quanto annuncia il Comune di San Giuliano Terme (Pisa) in seguito alle polemiche di realtà animaliste, vegane e non solo, che oggi hanno inscenato una protesta davanti al Municipio contro il provvedimento.

Il comune di San Giuliano ha annunciato che la delibera sarà revocata. E che si aprirà un percorso di confronto con cittadini ed associazioni per individuare una soluzione.

Oggi intanto una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal sindaco Sergio Di Maio. Lo stesso primo cittadino di San Giuliano spiega, in una nota, di aver anche ricevuto minacce in relazione all’ordinanza.

“Abbiamo aperto un dialogo con le cittadine e i cittadini che hanno manifestato pacificamente sotto al Comune accogliendo una delegazione – dice Di Maio -. Grazie ad un confronto franco e costruttivo abbiamo avviato un percorso che andrà a coinvolgere tutte le parti coinvolte dalla vicenda che interessa i cittadini di San Giuliano fruitori dei cimiteri, gli agricoltori e il comitato che si occupa della tutela degli animali”.

Per il sindaco “dialogare per arrivare ad una soluzione condivisa che vada a beneficio di tutta la collettività è un doveroso impegno civico che la comunità sangiulianese si assume. Il dialogo deve sempre prevalere, una risposta anche per isolare chi in queste ore purtroppo ha minacciato me, la mia famiglia e gli uffici comunali, e per questo ringrazio per la solidarietà e per la presa di distanza da parte di chi ha rimostrato pacificamente”.

Per Carmen Luciano, a nome di tutte le associazioni presenti, “esprimiamo totale solidarietà e prendiamo fermamente le distanze dalle minacce giunte al sindaco si San Giuliano Sergio Di Maio, unitamente a quella agli uffici comunali. Ringraziamo il primo cittadino per averci ricevute con spirito collaborativo e aperto al dialogo su una questione che, rispettivamente ad una soluzione, può essere affrontata con metodi che non prevedano l’abbattimento dei volatili, alcuni dei quali studiati anche dall’università di Pisa. Esprimiamo dunque soddisfazione per l’apertura ad un percorso esteso a tutte le parti interessate da parte dell’Amministrazione comunale sangiulianese”.