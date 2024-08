www.controradio.it 🎧 Firenze: incendio nella notte in Borgo Allegri, fiamme da un appartamento vuoto Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

Non si segnala nessun ferito. L’appartamento al numero 30 di Borgo Allegri era fortunatamente vuoto. Ancora persone per strada. Controlli anche in via Ghibellina

L’incendio è scoppiato nella notte, vero le Due, in un appartamento poi risultato vuoto, alsecondo piano del numero 30 di Borgo Allegri. Al momento ancora & famiglie si trovano fuori dal loro appartamento in attesa dei controlli del caso. Sul posto la protezione civile, il 118 e i Vigili del Fuoco

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO, ascolta la testimonianza di Alias

QUESTA LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO- I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti questa notte alle ore 1:25 nel comune di Firenze in Via Ghibellina angolo Borgo Alleghi per un incendio appartamento, che si è velocemente propagato tramite una corte interna non accessibile ad altri 3 appartamenti situati a vari livelli. Due le squadre inviate sul posto e mezzi di supporto come l’autoscala, l’autobotte ed il carro aria.

Sul posto il funzionario per coordinare le operazioni di soccorso. Sono attualmente in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica dei locali interessati dall’evento.

Rimane interdetta alla circolazione Via Ghibellina da Via Verdi.

Non ci sono persone coinvolte. Sul posto personale della Protezione Civile del comune di Firenze per la sistemazione di due famiglie quel il quale l’appartamento rimane non fruibile.

Sul posto Polizia Municipale per la viabilità.