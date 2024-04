www.controradio.it 🎧 Elezioni Firenze: la settimana delle scelte su alleanze e schieramenti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

Elezioni Firenze: settimana decisiva per definire alleanze e schieramenti in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Il candidato del centrodestra Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, è in piena campagna elettorale, mentre al centro e a sinistra si fatica a chiudere accordi definitivi. Il servizio di Raffaele Palumbo.

A Napoli si raccolgono le firme contro Eike Schmidt, per aver assunto la direzione del Museo di Capodimonte assicurandone il risanamento, per poi andare a Firenze a fare campagna elettorale. Ma, d’altronde, si vota a Firenze, non a Napoli. Per cui Schmidt si sta facendo conoscere, parla contro la tramvia, gira le periferie e con consapevolezza tecnica lavora su quella che si chiama “la profezia che si autoavvera”, vestendo già i panni di Sindaco. E se è vero – come è stato scritto – che regali cravatte, allora torniamo a Napoli, ma ai tempi di Achille Lauro. Mentre a sinistra la campagna elettorale langue, forse perché in tanti resistono ad accordi – per così dire – naturali.