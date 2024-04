🎧 Elezioni Firenze: corsa al centro, liste civiche e conto alla rovescia a sinistra

Dunque, Schimidt si candida , Dimitrij Palagi corre da solo, la Del Re annuncia un prossimo appuntamento elettorale senza però sbilanciarsi, il progetto Montanari sembra essere finito in un momento di difficoltà, il Movimento 5 Stelle potrebbe andare con il Pd tra i mille veti e condizioni posti da Conte, la Funaro si offre di fare da guida turistica a Schmidt, sottintendendo che a Firenze è solo un turista, che ha sua volta ha preso aspettativa dalla direzione del Museo di Capodimonte invitando Montanari a fare la stessa cosa, anche se Montanari non è candidato e il Sindaco di Napoli dice: “mi domando come possa tornare a guidare il nostro museo dopo la campagna elettorale”. C’è chi maligna che Schmidt abbia – nel caso di una sconfitta – un altro paracadute proprio in un altro museo fiorentino, ma si sa, la città spettegola. In altre parole, al momento ”Grande è la confusione sotto il cielo”, affermava Mao Zedong, “quindi la situazione è eccellente!”. Ora, proprio eccellente non sembra e ad accomunare i principali competitor c’è – di nuovo la corsa al centro, la caccia al voto dei moderati (come se fuori dal centro tutti gli altri fossero estremisti) e il proverbiale passo indietro dei partiti a favore delle liste civiche. Se tu ne fai due, io ne faccio tre. E allora adesso è corsa ai candidati che anche se sanno di non essere eletti dovranno portare i loro voti, quartiere per quartiere, condominio per condominio, casa per casa. Ah, giusto per dire: da oggi mancano due mesi alle elezioni.