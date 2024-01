🎧 Dmitrij Palagi è il nuovo candidato della coalizione di sinistra a Firenze

ūüéß Dmitrij Palagi¬†√® il nuovo candidato della coalizione di sinistra a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:11:07 Share Share Link Embed

Dmitrij Palagi¬† √® il nuovo candidato della coalizione di sinistra a Firenze, supportato da Sinistra Progetto Comune di cui √® consigliere comunale, Possibile, Potere al Popolo, e Rifondazione Comunista. “Il nostro punto fondamentale sar√† la sicurezza” ha affermato durante la conferenza stampa, che si √® tenuta nell’area verde di Maragliano, nella zona di San Jacopino, una scelta simbolica. Palagi si √® espresso sul tema della casa, sicurezza, trasporti, Italia Viva e 5 Stelle, primarie, Multiutility, Eike Schmidt, Sinistra Italiana.

Audio: Dmitrij Palagi, Consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune, candidato della sinistra per le comunali 2024

Classe 1988, una militanza politica attiva nata a sinistra 18 anni fa, all’interno delle istanze studentesche. Gi√† candidato Consigliere comunale per Tommaso Grassi e Antonella Bundu √® stato eletto in Palazzo Vecchio nel 2019 nella lista di Firenze Citt√† Aperta. Insieme alla capogruppo hanno presentato oltre 2.100 atti, cercando di non mancare a nessun appuntamento “fuori dalle istituzioni”.¬†Laureato in filosofia mentre lavorava in un Centro di Assistenza Fiscale, con un dottorato in storia medievale conseguito durante gli anni della consiliatura. Da un paio di anni √® docente precario nei Centri di Formazione Professionale, dove insegna storia, cultura del lavoro e dell’impresa.

Riportiamo il comunicato firmato da Possibile (Alessandro Tinti),¬†Potere al Popolo (Giorgio Ridolfi),¬† Rifondazione Comunista / Sinistra Europea (Lorenzo Palandri), Antonella Bundu ‚Äď Capogruppo in Consiglio comunale Sinistra Progetto Comune, Pietro Poggi ‚Äď Sinistra Progetto Comune

“Dal percorso di restituzione di queste settimane √® cresciuta una richiesta di indicazioni sul piano elettorale a cui vogliamo dare una prima risposta. Quello che proponiamo alla citt√† √® un nuovo patto nella societ√†, per mettere in discussione la gestione del potere. La cittadinanza, i movimenti, i comitati, le associazioni organizzano dal basso il nostro territorio, costruiscono risposte solidali e spesso si sostituiscono alle istituzioni. Chi lavora fatica a sopravvivere e vivere nella nostra citt√†. Crescono disuguaglianze, ingiustizie e senso di insicurezza. Abbiamo in questi mesi avviato un percorso di restituzione e sentiamo crescere la richiesta di dare una proposta chiara per il¬†9 giugno 2024. Garantiamo massima determinazione sulla gestione dei¬†servizi pubblici¬†senza il privato (in alternativa alla multiutility), sulla necessit√† di stare per le strade con i servizi per fare prevenzione e non abbandonare le persone alla¬†criminalit√†, sul rilancio dell’edilizia residenziale pubblica, sulla costante presenza nelle case popolari (da aumentare rapidamente), sull’assoluta tutela del territorio per contrastare i cambiamenti climatici e le devastazioni ambientali, sulla tutela della¬†popolazione sorvolata, sulla necessit√† di superare l’anacronistica idea di un aeroporto “pi√Ļ grande”. La tattica sta soffocando il dibattito cittadino. L’astensione¬†√® altissima. Un nuovo patto sociale pu√≤ garantire anni di governo nuovo. Anche per questo stiamo proponendo in Palazzo Vecchio di cancellare l’elezione diretta di chi governa i Quartieri (vista anche la “storia” del commissariamento del Quartiere 1).

Abbiamo come priorit√† la centralit√† di chi tutti i giorni garantisce i servizi dell’ente, come dipendente del Comune o in¬†appalto (dove non si possono accettare salari inferiori ai 10 euro l’ora). Vogliamo imporre nel dibattito i¬†diritti della residenza, spesso marginalizzata da chi pensa che il¬†turismo sia l’unica possibilit√† di sviluppo economico della citt√†. Abbiamo intenzione di proseguire sorridendo e con determinazione, in modo aperto e leale. Avanziamo la nostra proposta presso l’area verde di via Maragliano, nella zona di San Jacopino, oggi al centro di una situazione che pu√≤ risolversi con la centralit√† del sociale, o offrendo solo repressione e paura, magari in attesa di nuove espulsioni della cittadinanza. Speriamo che le¬†forze di sinistra ed ecologiste che stanno tentando di allearsi con Sara Funaro aderiscano al nostro percorso, prendendo atto di come il PD oggi stia governando con Italia Viva Citt√† e Regione, condividendone le posizioni su temi fondamentali. Vogliamo dialogare anche con tutta¬†l’area che si riconosce come civica¬†sul nostro territorio, considerate le tante istanze concrete grazie alle quali abbiamo incontrato storie diverse da quelle del perimetro dei partiti della sinistra.

Per questo i partiti politici della coalizione, Possibile, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, insieme a molte persone che si sono riconosciute nella storia di Sinistra Progetto Comune in questi anni di Consiglio comunale, hanno chiesto la disponibilit√† al gruppo uscente per arrivare a governare Firenze. Offriamo quindi la candidatura di Dmitrij Palagi a sindaco per il 9 giugno, perch√© cresca la storia della sinistra plurale, ecologista, popolare e pronta a governare che abbiamo portato avanti nel quotidiano e prosegua il confronto tra tutte le forze che ne condividono gli intenti.”