🎧 D’improvviso si è spenta la luce. Incontro a Nosotras sulla violenza di genere

“D’improvviso si è spenta la luce. Storie di stupri, lacrime e sangue” – Prima presentazione in Toscana del manuale edito da Armando editore e scritto dalla dottoressa, psicologa e criminologa, Virginia Ciaravolo. 17,30 – via Faenza 103.

La dottoressa Ciaravolo (ascolta l’intervista) è presidente anche dell’Associazione “Mai più violenza infinita Onlus” che si occupa di donne e minori. Esperta in reati di violenza di genere, abusi e bullismo ha recentemente curato anche il manuale “Violenza di genere dalla A alla Z”. Sarà a Firenze il 16 giugno ospite dell’Associazione Nosotras Onlus, associazione interculturale di donne native e migranti che si occupa di empowerment femminile con approccio interculturale, oltre che di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere dalle MGF alla violenza economica.

“Con la dottoressa Ciaravolo ci eravamo incontrate in una panel circa un anno fa per affrontare il tema delle Mutilazioni genitali Femminili – dice la presidente di Nosotras Isabella Mancini- e siamo felici di poterla avere con noi a Firenze per presentare questo lavoro che ospita le competenze di altri professionisti: la violenza è tema complesso e richiede l’impegno e un approccio multidisciplinare”.

Il libro analizza quattro diverse storie di stupro facendo così emergere storie che rimangono spesso inascoltate tanto questa violenza inibisce anche la capacità di empatia e condivisione. Del corpo delle donne come arma di guerra nel percorso della Storia ne parlerà la dottoressa, antropologa, fiorentina, Emerita Cretella che nel nel libro firma un capitolo a questo dedicato. A condurre la presentazione del libro la giornalista Michaela Barilari che ci aiuterà nel difficile compito di ascoltare affrontare il tema dello stupro e della violenza di genere assieme ad altre ospiti e relatrici tra cui l’assessora Serena Spinelli, assessora regionale al welfare, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana, Francesca Basanieri, la coordinatrice del Forum Donne Articolo Uno, Roberta Agostini. Affiancheranno gli interventi delle letture dal libro a cura di Diana Impennato.