🎧 Dieci anni senza Sabrina

Era il 5 maggio 2012. Sabrina Sganga ci lasciava a 43 anni.

Voce storica della nostra emittente e di Popolare Network. Impegnata in particolare nell’informazione sui temi della sostenibilità ambientale e degli stili di vita, realizzando e conducendo inchieste e programmi su questi argomenti come “Lezioni di stile” e “Questioni di stile”. Sabrina arrivò a Controradio poco dopo aver terminato l’università, poco più che ventenne e iniziò a lavorare in redazione.

Ognuno di noi ha il ricordo di una trasmissione fatta insieme come Ben scavato vecchia talpa, un’intervista negli studi, una diretta da un corteo come quella memorabile del social forum, di un confronto su temi, tagli da dare alle notizie e modi di concepire il giornalismo e l’informazione.

Ognuno di noi ha viva la sua presenza negli studi e la sua voce in onda.

Una voce, una storia e una vita inscindibilmente legati a questa radio che la vuole ricordare oggi a dieci anni dalla sua scomparsa.