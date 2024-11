🎧 Cristiano Godano (Marlene Kuntz) in concerto al Brillante

Cristiano Godano dei Marlene Kuntz in concerto, chitarra e voce al Brillante – Nuovo Teatro Lippi, Firenze, giovedΓ¬ 21 novembre. L’intervista a cura di Giustina Terenzi

Conosciuto in tutta Italia come frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica in oltre 30 anni di attivitΓ , Cristiano Godano Γ¨ un artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. I Marlene Kuntz si formano nel 1989 e Cristiano ne diventa il cantante e l’autore di tutti i testi (oltre 130 canzoni). La peculiaritΓ della sua scrittura, caratterizzata da una ricerca di significato e musicalitΓ non banali, lo rende presto identificabile come uno dei pochi musicisti in grado di scrivere inni generazionali e programmatici fondendo il rock e le influenze d’Oltreoceano con la melodia. Viene chiamato a gestire workshop, incontri, laboratori di scrittura e lezioni in tutta Italia.Β Nel 2019 riceve il Premio Ciampi al MEI.

Esordisce come scrittore nel 2008 con β€œI VIVI”, un’opera di narrativa composta di 6 racconti. Edito dalla Rizzoli per la collana 24/7 entra in ristampa dopo solo 1 settimana di vendite. Da questo libro viene tratto il reading β€œTerrore” portato in giro per l’Italia accompagnato dalle musiche improvvisate di Riccardo Tesio. Nel 2019 pubblica β€œNuotando nell’aria” (La Nave di Teseo): ripercorrendo canzone per canzone i primi 3 dischi della band – Catartica, Il Vile e Ho ucciso paranoia – e illustrandone i retroscena del processo creativo, scrive un’involontaria e generosa autobiografia delle origini, densa di aneddoti, riflessioni e materiale inedito, un vero e proprio atto d’amore verso il pubblico, la storia ed il futuro della sua band, ma soprattutto verso le parole e la musica, muse ispiratrici di ogni sua creazione. Il 26 giugno 2020 esce il suo primo album da solista β€œMi ero perso il cuore”. Nell’estate del 2024 esce per Il Saggiatore “Il suono della rabbia. Pensieri sulla musica e il mondo”. La voce dei Marlene Kuntz si racconta profondamente, misurandosi con le pagine dei suoi maestri musicali – Nick Cave, Neil Young – e letterari – Vladimir Nabokov. Scrive di bellezza e amore, di umiltΓ e semplicitΓ , di dittatura e libertΓ , di complessitΓ e cambiamento climatico, di internet e incantamenti del genere umano, di capitalismo della sorveglianza e manipolazione.



L’appuntamento di giovedΓ¬ si inserisce nel progetto Musica da abitare. A curaΒ di π΄π‘ π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑀𝑒𝑠𝑖𝑐 π‘ƒπ‘œπ‘œπ‘™ 𝑖𝑛 π‘œπ‘π‘π‘Žπ‘ π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑖 π΄π‘’π‘‘π‘’π‘›π‘›π‘œ πΉπ‘–π‘œπ‘Ÿπ‘’π‘›π‘‘π‘–π‘›π‘œ 2024 𝑖𝑛 π‘π‘œπ‘™π‘™π‘Žπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘π‘œπ‘› π΄π‘Ÿπ‘π‘– πΉπ‘–π‘Ÿπ‘’π‘›π‘§π‘’ 𝑒 πΏπ‘Ž πΆβ„Žπ‘’π‘‘π‘’ π‘π‘œπ‘› 𝑖𝑙 π‘ π‘œπ‘ π‘‘π‘’π‘”π‘›π‘œ 𝑑𝑒𝑙 πΆπ‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘’ 𝑑𝑖 πΉπ‘–π‘Ÿπ‘’π‘›π‘§π‘’

Ingresso € 16 / 14 Abbonamento Musica da Abitare 34 €

