🎧 Controradio News ore 8.00 – 1 agosto 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’ Controradio News – Un uomo di circa 30 anni è morto nella tarda mattinata di ieri per annegamento all’isola d’Elba. È accaduto vicino all’isolotto di Ortano, località non lontana da Rio Marina (Livorno). Sul posto, chiamati dalla Capitaneria di porto, sono intervenute un’ambulanza medicalizzata di Capoliveri e un’ordinaria di Rio marina. Nel frattempo era stato attivato anche il Pegaso 2, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Controradio News – Rissa tra due bande di giovani nella centrale piazza Sant’Agostino ad Arezzo alle 2.30 di sabato notte, con intervento dei carabinieri che hanno soccorso due giovani feriti entrambi ventenni, trasportati presso il pronto soccorso di Arezzo. Le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Arezzo sono in corso al fine di identificare tutti i partecipanti e chiarire meglio quanto effettivamente si sia verificato.

Controradio News – I vigili del fuoco di Siena sono intervenuti dalle prime ore del pomeriggio di ieri per un incendio di bosco e sterpaglie in località Fonte di Campaino, nel comune di San Gimignano (Siena). Le fiamme si sono sviluppate nelle vicinanze di alcuni annessi agricoli. Le fiamme sarebbero state circoscritte e non si registra coinvolgimento di abitazioni civili e persone.

Controradio News – Protesta ieri sera dei parenti delle vittime della strage di Viareggio con un presidio, con striscioni e volantini, in occasione della cerimonia in piazza Maria Luisa a Viareggio (Lucca) per l’assegnazione del premio letterario Viareggio-Repaci. I familiari già nei mesi scorsi avevano espresso critiche nei confronti del presidente della giuria del premio, Paolo Mieli, per sue dichiarazioni rese a marzo in merito alla decisione, da parte dell’ex ad di Fs Mauro Moretti, di non rinunciare alla prescrizione nel processo per la strage del 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone.

Controradio News – Una demolizione tramite esplosione. È la modalità utilizzata per abbattere ieri mattina un edificio all’interno dell’area ex Seves, la storica vetreria fiorentina di via del Palazzaccio. Si trattava un vecchio silos, alto 26 metri, da tempo in disuso. L’operazione è propedeutica per la prosecuzione del cantiere di costruzione della nuova area Leo France, azienda della famiglia Pinzauti, leader nel settore degli accessori per l’alta moda. In via del Palazzaccio, infatti, sono in fase di realizzazione i nuovi stabilimenti dell’azienda fiorentina.