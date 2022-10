🎧 Controradio News ore 7.25 del 7 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:40 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Ex Gkn , arrivata la procedura di consultazione sindacale per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per lo stabilimento di Campi Bisenzio. “All’interno della procedura, l’azienda praticamente disdice unilateralmente l’accordo sottoscritto il 19 gennaio al ministero dello Sviluppo economico,”. Così Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil nazionale, e Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia. I rappresentanti Fiom invitano “tutti i soggetti firmatari dell’accordo del 19 gennaio a favorire tra le parti un clima volto al raggiungimento dell’obiettivo della reindustrializzazione del sito e la ripresa dell’attività lavorativa di tutti gli occupati”. (

“Nessuna minaccia e nessuna disdetta. L’accordo di gennaio non è in discussione, anzi al contrario. Avviando la procedura per la cassa integrazione, Qf pone le basi per l’attuazione del piano di reindustrializzazione dello stabilimento, quindi rispetta gli accordi e si augura che tutti vogliano fare altrettanto”. Così Qf, in una nota, risponde alla Fiom Cgil.

Controradio news – Parte oggi a Firenze presso il presidio Canova e l’11 ottobre presso la Casa della salute le Piagge, il servizio di assistenza primaria a stranieri temporaneamente presenti (Stp) sul territorio. Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso del tesserino Stp che nella zona distretto di Firenze viene rilasciato presso gli sportelli di anagrafe sanitaria.

Controradio news – Dalle ultime rilevazioni dell’Ufficio scolastico regionale toscano gli alunni con Dsa, disturbi specifici dell’apprendimento, sono più del 5% della popolazione scolastica. Inoltre dopo la pandemia, come rilevato da Save the Children, si è verificato un preoccupante aumento della dispersione scolastica e i minori con disturbi del neurosviluppo risultano tra i più vulnerabili. E’ quanto riporta in una nota il Coordianmento toscano equipe Dsa, spiegano che di questi temi si parlerà alla settima Giornata dell’apprendimento digitale, organizzata dall’Associazione italiana dislessia, in programma a Prato (Sala Teatro) l’8 ottobre, e che in apertura proporrà il seminario ‘Dsa e benessere, dati e nuove prospettive”.

Controradio news – A Firenze nel 2022 i cittadini stanno utilizzando di più l’auto (nel 33% dei casi) rispetto al 2018, mentre il 15% ha risposto di usarla di meno. Inoltre il 43% dei rispondenti si muove più a piedi rispetto a cinque anni fa. È quanto emerge dal nuovo sondaggio Ipsos-Legambiente sui comportamenti e le propensioni di mobilità degli italiani (campione di circa 2500 persone), somministrato su scala nazionale con un focus sulle grandi città di Milano, Torino, Firenze, Napoli e Roma.

Controradio news – A Viareggio (Lucca) ‘a luglio del 2021 la spesa per l’energia elettrica del palazzo comunale e’ stata di 4422,81 euro, nello stesso mese del 2022 e’ stata di 19574,47, pari ad una

percentuale di aumento di circa il 450′. Lo scrive il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro su Facebook.

Controradio news – La Fiorentina cercava il riscatto e l’ha trovato a Edimburgo: la squadra viola ha battuto 3-0 gli Hearts restando in corsa nel proprio girone in Conference League.