🎧 Controradio News ore 7.25 – 4 luglio 2022

Controradio news – Un uomo è rimasto ferito gravemente dopo essere stato urtato alle gambe da un treno intorno alle 17.45 di ieri alla stazione di Cecina (Livorno): avrebbe subito la semiamputazione degli arti inferiori. Da quanto ricostruito sembra che fosse a sedere sulla banchina della stazione, oltre la linea gialla e con le gambe penzolanti sui binari, quando è stato investito da locomotore del treno, un interregionale che da Pisa era diretto a Roma. Il convoglio è stato sottoposto ai rilievi della Polfer di Livorno.

Controradio news -Un uomo di 35 anni è stato trovato ferito a un braccio in via Michelacci a Firenze sabato notte intorno alle 2. Secondo quanto ricostruito al momento dai carabinieri, allertati dal 118, l’uomo, che era in “forte stato alcolemico”, sarebbe stato colpito probabilmente con una bottiglia rotta in seguito a una lite in strada. Il 35enne è stato poi portato al pronto soccorso di Careggi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Firenze Peretola.

Controradio news –Un motociclista di 52 anni, residente a Cascina (Pisa), è morto nella tarda serata di sabato in incidente stradale sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno in seguito a una caduta dopo che si è trovato di fronte un animale entrato all’improvviso in carreggiata. L’incidente è accaduto sul tratto Livorno Centro in direzione Firenze. Oltre al 118 è intervenuta la polizia stradale che ha deviato il traffico e avviato gli accertamenti per determinare la precisa dinamica dell’incidente.

Controradio news – Incendio boschivo a Manciano (Grosseto), in località Sgrillozzo. Lo rende noto la Regione spiegando che si tratta di un “importante” rogo: iniziato alle 13 circa die ieri ” si è rapidamente diffuso in un paesaggio collinare costituito principalmente da colture agrarie, incolti e zone boscate”, con il vento che “ha diviso le fiamme in più fronti”. Le operazioni di spegnimento, si specifica, sono state complicate dalla presenza di linee elettriche che attraversano l’incendio.

Controradio news – Avrebbero forzato il posto di blocco istituito dai carabinieri di Castiglione della Pescaia (Grosseto) per impedire l’accesso a un rave party la notte scorsa nella frazione di Tirli. Questa l’accusa per la quale nelle prossime ore i militari denunceranno una trentina di persone che avrebbero poi partecipato alla festa abusiva svoltosi a La Zingara, nelle campagne di Tirli.

Controradio news – Ignoti hanno deturpato alcune delle opere di street art del progetto Binario 10, realizzato a Viareggio (Lucca) sul muro che costeggia la ferrovia in via Ponchielli, luogo del disastro del 29 giugno 2009. Il progetto Binario 10, promosso dal Soroptimist international Club Viareggio-Versilia ha preso forma del 2019 quando dieci street artist hanno disegnato i murales sulla parete di via Ponchielli.