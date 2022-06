🎧 Controradio News ore 7.25 - 28 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:19 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – I Vigili del fuoco di Calenzano con il supporto della centrale e di una squadra proveniente dal comando di Prato, sono intervenuti questa notte alle ore 1:40 nel comune di Campi Bisenzio in Via Tosca Fiesoli, per l’incendio di un officina meccanica. L’incendio ha riguardato alcune autovetture che si trovavano nel piazzale. Le fiamme hanno danneggiato la facciata di una palazzina adiacente che è stata evacuata. Non ci sono persone rimaste coinvolte. Sul posto Carabinieri e personale sanitario.

Controradio news – Intervento dei vigili del fuoco in A11 dove un’autoambulanza è finita fuori strada in un tratto, nel Pistoiese in direzione mare, non protetto da guardrail. Estratte due persone che si trovavano all’interno dell’ambulanza, per una di queste, un 64enne, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso per il successivo trasferimento, in codice rosso, all’ospedale fiorentino di Careggi.

Controradio news – Un incendio ha attaccato vicino a Montalcino (Siena), campi di grano, parti di bosco, un capannone e un deposito di rotoballe all’interno, minacciando una casa colonica. I pompieri si sono dovuti mettere a protezione dell’edificio ed è stato necessario evacuare dall’abitazione, prima dell’avvicinarsi del fuoco, la famiglia con una persona disabile. Oltre alle autobotti è stato fatto intervenire un elicottero del reparto volo di Arezzo ed uno Aib della Regione Toscana.

Controradio news – Un ragazzino di 15 anni è caduto da un albero procurandosi diversi traumi al cranio e ad altre parti del corpo. E’ successo ieri pomeriggio nei pressi del Ponte Sospeso a San Marcello (Pistoia), vicino al fiume Lima. Secondo quanto ricostruito dal Soccorso Alpino, il 15enne stava facendo il bagno nel torrente Lima con amici poi, per motivi non precisati, è caduto dalla pianta sulla quale si era arrampicato. Il giovane è stato portato all’ospedale di Careggi in codice rosso.

Controradio news – Non era affetto da alcuna patologia il ragazzo di 17 anni deceduto dopo essere colto da malore alla piscina Costoli di Firenze, lo scorso 15 giugno. E’ quanto emerge dai risultati dell’autopsia disposta dalla procura. Il fascicolo per omicidio colposo aperto dalla pm Chistine von Borries è finora senza indagati. Per ricostruire la dinamica e lo scenario dell’incidente che si è rivelato fatale per il giovane, la polizia sta ascoltando il personale direttivo della piscina, gli assistenti e i responsabili del gruppo di cui faceva parte il diciassettenne.

Controradio news – Alla piscina Le Pavoniere di Firenze, nel Parco delle Cascine, un dipendente è stato ferito con colpi di coltello alle mani mentre tentava di disarmare un bagnante esagitato. Denunciato dalla polizia un 28enne per minacce e lesioni aggravate. L’episodio risale alla giornata di domenica.