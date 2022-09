🎧 Controradio News ore 7.25 – 16 settembre 2022

By

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Ottantotto millimetri di acqua caduti in breve tempo hanno provocato allagamenti a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Sono una quarantina le famiglie rimaste senza luce e con l’acqua entrata nelle abitazioni. Nella zona di Santa Cristina ha straripato anche il torrente Bigurro, con conseguenti allagamenti. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti per liberare dall’acqua gli scantinati. Un agriturismo e una casa sono isolati.

Controradio news – Sciopero di otto ore oggi dei mezzi pubblici a Firenze indetto dai sindacati per la sicurezza degli addetti del trasporto. Saranno possibili disagi per la tramvia nella fascia oraria 9.30-17. Lo rende noto Gest. A questo sciopero, si aggiunge anche quello di Fast Slm Confsal tra le 17 e le 21.

Controradio news – Inizia con un presidio davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale la mobilitazione annunciata dai sindacati della scuola della Toscana contro le carenze di organico del personale ATA nella nostra regione. Appuntamento dalle ore 11,30 alle 13, in via Mannelli 113, a Firenze, organizzato da Flc-Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams.