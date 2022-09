🎧 Controradio News ore 7.25 – 15 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:05 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Scuole chiuse oggi in numerosi comuni della Lunigiana, (in provincia di Massa Carrara) a causa dell’allerta arancione per maltempo. Nel primo giorno di rientro sui banchi saranno chiusi gli istituti, tra gli altri, Aulla, Bagnone, Licciana Nardi, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Fivizzano, Filattiera, e Podenzana

Controradio news – Piani semaforici ad hoc, la presenza della polizia municipale nei punti strategici con un massimo di 50 agenti al giorno e di fronte a una serie di scuole, una particolare attenzione al trasporto pubblico negli orari di ingresso e uscita delle classi. Sono i principali punti del piano della mobilità per la riapertura delle scuole messo a punto dal Comune di Firenze insieme alla Città metropolitana: da Palazzo Vecchio, si legge in una nota, si invita “a privilegiare i mezzi pubblici e la mobilità alternativa”.

Incidente sul lavoro in un’azienda agricola: lungo la Strada comunale Montebenichi, nel comune di Bucine (Arezzo), un 52enne si è ferito con la lama di un mezzo agricolo con il quale stava lavorando. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso.

Controradio news – Ha cosparso di liquido infiammabile la compagna che stava dormendo e poi le ha dato fuoco che ha provveduto a spegnere. E’ accaduto alcuni giorni fa ad Arezzo ma è stata reso noto solo oggi dalla questura di Arezzo in occasione dell’arresto dell’uomo, un 38enne in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. La donna ha riportato ustioni principalmente all’altezza di una spalla e di un orecchio giudicati guaribili in 10 giorni. A chiamare il 118 era stata la figlia della donna.

Controradio news – Primo sopralluogo dei vigili del fuoco al capannone di Prato dove nella notte tra lunedì e martedì è scoppiato un incendio, per raccogliere elementi utili a stabilire le cause del rogo che hanno interessato ditte di proprietà cinese ed un’azienda italiana. Proseguono le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza.

Controradio news – Oggi è prevista allerta arancione per maltempo e il Comune di Firenze ha predisposto un’ordinanza per chiudere parchi e giardini pubblici comunali recintati fino alle 8 di venerdì 16. L’ordinanza inoltre sospende la fermata Cascine della linea tramviaria T1 e vieta qualunque attività all’aperto nei giardini e parchi pubblici di Firenze.

Vietate le attività all’aperto nei parchi pubblici del territorio di Empoli (Firenze).