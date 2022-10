🎧 Controradio News ore 7.25 - 12 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:10 Share Share Link Embed

Controradio news – L’autorizzazione al rigassificatore di Piombino (Livorno) può avvenire subito dopo la conferenza dei servizi del 21 ottobre: lo afferma Eugenio Giani, presidente della Toscana e Commissario straordinario per la realizzazione dell’opera. “Se ci sono le condizioni, come mi sembra che possano esserci attraverso le osservazioni, le controdeduzioni, i pareri, firmerò l’autorizzazione per partire”, ha ribadito. La scadenza per l’ok all’opera è il 27 ottobre.

Controradio news – “Chiediamo che la conferenza dei servizi” per il rigassificatore di Piombino (Livorno) “il 21 ottobre si aggiorni, in modo da consentire un esame serio e approfondito della documentazione e degli atti, affinché la decisione sia assunta dal nuovo Governo”, e “nel deprecabile caso in cui venisse firmata invece una autorizzazione, invitiamo il Comune di Piombino e i Comuni limitrofi a difendere fino in fondo i cittadini e il territorio mediante lo strumento del ricorso amministrativo”. Così i comitati contrari all’impianto in una lettera aperta.

Controradio news – Un gruppo di fondazioni di origine bancaria operanti in Toscana parteciperà alla ricapitalizzazione di Banca Mps con una quota intorno a una trentina milioni di euro. E’ quanto si apprende da fonti finanziarie, secondo cui oggi il consiglio d’amministrazione della Fondazione Cr Firenze ha approvato una delibera che prevede la partecipazione all’aumento di capitale di Rocca Salimbeni, per l’ammontare di 10 milioni di euro.

Controradio news – Al via oggi i lavori per il ripascimento della spiaggia a Senzuno di Follonica (Grosseto), progetto di difesa della spiaggia concordato con la Regione Toscana per una spesa totale di 600 mila euro. I lavori, spiega il Comune, partono dopo l’autorizzazione della Soprintendenza. L’obiettivo, spiega sempre il Comune, è di riprofilare la linea di costa in vista della prossima stagione balneare, combattendo l’erosione che abitualmente si verifica nei mesi invernali.

Controradio news – La Regione Toscana fermi la caccia ai mufloni che ancora vivono sull’isola del Giglio (Grosseto), ai margini del Parco dell’Arcipelago Toscano. Lo chiede la presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi, in una lettera inviata al presidente della Regione Eugenio Giani. “Al presidente che in questa vicenda è il decisore politico apicale – aggiunge l’associazione -, chiediamo un gesto di responsabilità concedendo un ‘salvacondotto’ ai 37 esemplari rimasti, compreso il trasferimento degli animali”.

Controradio news – Rilancio dei territori montani, dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Questi gli obiettivi del bando ‘Custodi della Montagna’ che, grazie a una dotazione finanziaria complessiva che supera i 5 milioni di euro, si è aperto il 7 ottobre scorso e chiude il prossimo 11 novembre. Il bando punta a sostenere l’avvio o la riorganizzazione di attività di piccole, medie e micro imprese nei comuni montani.

Controradio news – Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private su tutto il territorio comunale di Lucca, e dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nei giorni di venerdì 28 ottobre, sabato 29 ottobre e lunedì 31 ottobre. Il sindaco Mario Pardini ha firmato l’ordinanza che stabilisce le chiusure in corrispondenza dei giorni di Lucca Comics and Games.