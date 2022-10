🎧 “Basta morti sul lavoro”, stamani flash mob Cgil-Cisl-Uil a Firenze

“Basta morti sul lavoro”: stamani si è svolto un flash mob Cgil-Cisl-Uil a Firenze in viale Strozzi (piazzetta tra via del Pratello e via Ridolfi) in cui lavoratori e lavoratrici hanno esposto striscioni nelle isole spartitraffico. Una iniziativa di mobilitazione per chiedere più sicurezza sul lavoro verso la manifestazione nazionale unitaria dei Rls e Rlst (rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza).