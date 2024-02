🎧 A Danilo. Il nostro saluto al fondatore del Caffè Notte e fratello di Controradio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:12 Share Share Link Embed

Ci ha lasciato Danilo Venturi lo storico fondatore del Caffè Notte in Oltrarno. Luogo della Firenze viva e vivace che con Controradio ha avuto un legame affettivo, artistico, di reciproco sostegno e di tanti ricordi e risate. Un locale aperto ancora oggi in via delle Caldaie, che resiste alle intemperie dell’omologazione e del turistificio per rimanere un piccolo spazio di enorme socialitĂ . Danilo se n’è andato ieri all’etĂ di 65 anni. Lo vogliamo ricordare con le parole del nostro direttore generale Marco Imponente che ci racconta come il Caffè Notte divenne sponsor dei casi radiofonici di Perry Manzo e del suo fido assistente Dello Pa’. Parole lette da Raffaele Palumbo che a nome di tutta la radio cosĂŹ salutano Danilo dalla sua Contro.

La prima volta fu nel 1988 o giù di lì. Una telefonata a Controradio: siamo del Caffè Notte si vorrebbe fare pubblicità sulla radio. Al primo incontro Maurizio e Danilo risultarono subito molto simpatici ed ironici. Stavano lanciando il Caffè Notte in via della Caldaie a Firenze, ne volevano fare un luogo dove la gente dell’Oltrarno si potesse ritrovare, dal mattino per la colazione fino a notte fonda. E così fu, in breve il Caffè Notte grazie all’azione pubblicitaria di Controradio, ma soprattutto per la bravura e l’empatia verso i clienti dei due fratelli, diventò un luogo di ritrovo di artisti, poeti, musicisti e artigiani che davanti ad una birra o un bicchier di vino, passavano le notti dei tardi anni ’80 inizi ‘90. Per la promozione del locale pensammo subito ai nostri due creativi della pubblicità del tempo: Stefano Hollesch e Massimo Indrio, meglio conosciuti agli ascoltatori come Perry Manzo & Dello Pà (detto Padello). Due personaggi radiofonici che raccontavano a puntate sulla radio (una serie ante litteram), le avventure di due ispettori ingenui e zuzzurulloni che risolvevano i casi in maniera del tutto inaspettata. Mitiche furono le pubblicità da loro realizzate per il Caffè Notte, umorismo e nonsense si mescolavano sapientemente, entrando in testa agli ascoltatori che spesso si affacciavano nel locale declamando la battuta dello spot.

Il Caffè Notte era giĂ sponsor della serie radiofonica e quando decidemmo di realizzare un 33 giri con il meglio dei casi dell’Ispettore Perry Manzo, venne naturale rivolgersi loro. Danilo e Maurizio aderirono da subito all’iniziativa e il Caffè Notte diventò punto ufficiale di distribuzione del disco. Per molto tempo, incontrandoli ricordavano con fierezza di esserne i produttori. Maurizio è morto nel 2010 e adesso anche Danilo ci ha lasciato. Il Caffè Notte esiste ancora e questo è una bella cosa e che penso farĂ piacere ai nostri due fratelli. Molti anni prima ci aveva lasciato anche Stefano Hollesch, Perry Manzo. Guardo la vignetta realizzato da Massimo Indrio per il disco, giro la copertina e trovo in bella evidenza il logo del Caffè Notte: una tazzina da caffè sul bancone e come sfondo una luna nel cielo stellato. Come avrebbe detto Perry Manzo, buonanotte dal Caffè Notte!Â

Ciao Danilo.