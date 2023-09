𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯, ‘𝗜 𝘃𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗖𝗹𝘂𝗯’. Note di Viaggio

Il viaggio 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, ha attraversato Nevada, Colorado, New Mexico, Utah ed Arizona, visitando parchi nazionali di incredibile bellezza come Canyonland, Arches, Mesa Verde e città come Durango e Santa Fe, viaggio nelle terre dei Navajos nelle quali si intrecciano storie e leggende dell’epopea del west, dalle tragedie inflitte ai nativi americani ai miti dei western hoolywoodiani. Un viaggio guidato da Gimmy Tranquillo di Controradio.

Durante Indian Nation 2023 alcuni viaggiatori hanno voluto lasciare una lro testimonianza scrivendo delle note che sono state raccolte in questo articolo, note utilissime a chi vorrà andare a visitare queste terre magari con un prossimo viaggio del Controradio club.

Ieri prima tappa di avvicinamento alle Indians nations, le terre dei nativi americani, con CONTRORADIO ADVENTURES . Las Vegas, Nevada, sin city, la città del peccato, che non dorme mai. Di giorno incute francamente un po’ di tristezza, con la grandiosità trash e trasandata dei suoi enormi alberghi-casino a tema. La notte le luci la trasformano nel grande luna park per adulti delle immagini cinematografiche che tutti conosciamo. Stanza molto vintage, odore di fumo freddo e vecchia moquette, letto assai confortevole, veduta su una gigantesca sfinge con obelisco: dormiamo al Luxor, un’enorme piramide dorata arredata da geroglifici e divinità, circondate dagli dèi locali, le immancabili slot machines. Dopo 13 ore di volo e 9 fusi orari non siamo nello stato d’animo per apprezzare pienamente neanche il Bellagio, davvero il più sontuoso, con lago, giardini finti all’italiana, chilometriche limousine. E tantomeno la cena, una zuppa al pomodoro per la bellezza di 21 dollari! Dubito che sarà un viaggio rimarchevole sotto il profilo gastronomico…ed ora si parte per lo Utah, lago Powell e poi Arizona. A domani!

Secondo giorno del viaggio verso le terre dei nativi americani con CONTRORADIO ADVENTURES e Gimmy Tranquillo. Ci lasciamo alle spalle il Nevada e Las Vegas, dove vige la regola esistenziale che ciò che ivi succede, lì rimane ed ogni sregolatezza è perdonata. Il che è una interessante filosofia. Sulla Highway incontriamo giganteschi cartelloni pubblicitari dove avvocati fighissimi offrono le loro prestazioni con claim strepitosi come “born to win”. Sto pensando di inserire qualcosa del genere nella mia carta da lettere… oggi è un giorno di trasferimento, verso il parco nazionale Arches, ma cammin facendo attraversiamo più volte Utah ed Arizona ed i loro diversi fusi orari. I panorami sono mozzafiato, la storia della terra stratificata e raccontata attraverso formazioni rocciose a colori sovrapposti.

Terzo giorno di viaggio in Indian Nation, con CONTRORADIO ADVENTURES e la guida di Gimmy Tranquillo. Avvicinandoci al Parco nazionale di Arches ci inoltriamo nel territorio dell’Utah, nell’America profonda, terra di mormoni, come denota il simbolo stradale dell’alveare, che richiama la vita operosa e solidale di questa numerosa comunità. Ma soprattutto siamo in terra Navajo, il popolo cui questi territori appartenevano per diritto di nascita. Il gruppo etnico del Popolo della terra, come i Navajos amano essere chiamati, è ancora abbastanza numeroso, circa 300.000 individui, suddivisi in vari clan che vivono in gruppi familiari, spesso molto isolati gli uni dagli altri. Le abitazioni navajo si riconoscono dalla presenza all’esterno di hogan, edifici rituali che un tempo, edificati con legno e fango, con un foro nel tetto per il fumo del focolare, rappresentavano il luogo principale dove si svolgeva la vita domestica e religiosa. Oggi sono, in versione moderna, in legno ed a forma ottagonale. E fuori dalla casa navajo si accumulano tristemente rottami di auto abbandonate, residui di elargizioni statali. La tragica epopea dei nativi americani è a tutti nota. La cattiva coscienza e il senso di colpa per le nefandezze compiute dall’uomo bianco a danno di coloro che erano i legittimi proprietari di queste terre ha indotto l’adozione nei loro confronti di politiche assistenzialiste prima e di concessioni di sfruttamento di risorse naturali in tempi più recenti, che hanno reso la comunità navajo più indipendente, come la centrale elettrica a carbone o la gestione del turismo del parco della Monument Valley. Ma ciò non ha cancellato le ineliminabili conseguenze sociali dello sradicamento da culture e abitudini di valore identitario inestimabile. Oggi il Popolo della Terra ha ancora la sua lingua, che viene insegnata a scuola, ha artigiani e artisti che producono oggetti stupendi e costosi e non paccottiglia per turisti. I giovani studiano e lavorano, ben integrati e comunque orgogliosi delle loro origini. Ma il problema sociale dell’alcoolismo e dell’obesità sono difficili da estirpare. E la vergogna di ciò che è stato, nessuno la potrà mai cancellare.

Con l’amarezza nel cuore raggiungiamo le sensazionali bellezze naturali del parco Arches, che percorriamo con un tracciato da trekking abbastanza sostenuto fino al Delicate Arch, che ci ripaga con il suo grandioso splendore della pioggia battente e del vento sabbioso che ci hanno strapazzato e frustato durante la salita. Un arco così bello, fra i circa 2000 ancora esistenti, da essere assunto come l’immagine simbolo delle targhe automobilistiche dello Stato dell’Utah.

Quarto giorno davvero on the road in Indian Nation, con CONTRORADIO ADVENTURES e la guida di Gimmy Tranquillo. Il nostro autista Louis ci conduce sereni, macinando miglia e miglia con serafica ed orientale sicurezza. davvero on the road in Indian Nation, con CONTRORADIO ADVENTURES e la guida di Gimmy Tranquillo. Il nostro autista Louis ci conduce sereni, macinando miglia e miglia con serafica ed orientale sicurezza.

Destinazione: i parchi nazionali tra i più belli: Canyonland, con Island in the Sky, davvero un luogo magico per l’altitudine del suo plateau e la vertigine di affacciarsi, da più di 2000 metri, sugli incredibili meandri ritorti del verde Colorado ed i suoi canyons labirintici. Sole caldissimo da alta montagna, vegetazione particolare adattata ai venti ed alle temperature estreme del luogo: una specie di pino basso e contorto con il doppio ago, il Utah juniperus, una qualità di ginepro con le coccole dure e azzurre, con le quali i nativi realizzano monili per scacciare gli spiriti maligni, dei mini-cactus e delle mini-yucche, creature del deserto nanizzate e adattate ad un clima di alta montagna. E poi ecco la star del luogo: il Mesa Arch, che la mattina presto è rosso fiammeggiante e si affaccia su una balconata sensazionale di canyons e candelabri di roccia. E poi il Dead horse Point, con le sue suggestioni cinematografiche di Thelma e Louise. Ed andiamo via di corsa, ancora on the road, entrando nel Colorado, ed arrampicandosi sulle mitiche Montagne Rocciose, con un cambio di paesaggio davvero straniante, fra boschi di conifere altissime, betulle argentate e stazioni sciistiche. Ed una pioggia battente che non ci abbandona mai, mentre valichiamo il Code Bank Pass, ad oltre 3000 metri di quota. E poi giù nella valle raggiungiamo la nostra destinazione: Silverstone, la antica cittadina delle miniere d’argento dove, stanchi ed infreddoliti ma rapiti dalla magia Old West dell’atmosfera, mangiamo Filet Mignon e salmone in un vero saloon!!

  

Quinto giorno di viaggio in Indian Nation, con CONTRORADIO ADVENTURES, nella deliziosa cittadina di Silverton, Colorado. Il piccolo centro minerario, dopo la chiusura dell’ultimo impianto estrattivo (di argento, oro, rame ed altri minerali) negli anni 90 ed un periodo di abbandono, si è riconvertito in un centro turistico molto apprezzato per chi cerca il fascino della frontiera, in aree dedicate alle attività sportive nella natura. Il paese ricostruisce, con un mix molto ben riuscito di autenticità e di finzione, l’atmosfera del vecchio West. Molto bello il museo locale, che racchiude la memoria storica della dura vita dei minatori e conserva ancora la minuscola prigione. Il Gran Imperial Hotel è particolarmente fascinoso, così come l’attiguo ristorante, con un autentico saloon ed il pianista che allieta il pranzo a ritmo di ragtime. Il pezzo forte della giornata è rappresentato dallo spostamento da Silverton a Durango con la vecchia locomotiva a vapore, che era a servizio della miniera e non ha mai smesso di funzionare, diventando così la principale attrazione turistica locale. Sesto giorno nelle terre dei nativi, le Indian Nation con @CONTRORADIO ADVENTURES. nelle terre dei nativi, le Indian Nation con @CONTRORADIO ADVENTURES. Nel magnifico ed immenso parco nazionale di Mesa Verde, incontriamo le affascinanti vestigia della civiltà dei Pueblo Ancestrali, che annidano i loro insediamenti di adobe nelle cavità dei canyons al di sotto della Mesa. Coltivatori ed allevatori, a differenza dei cacciatori raccoglitori Navajos, ci hanno lasciato le vestigia di una civiltà che intorno all’anno 1000, non utilizzava metalli bensì utensili di osso, ossidiana, pietra. Vasellame bellissimo con la tecnica del cordonato, senza l’uso del tornio. Le donne erano depositare della tecnica della tessitura e la società era matrilineare. Molto interessanti le interazioni fra i Navajos, il Popolo della Terra ed i Pueblo attraverso i matrimoni, che l’antropologa Ruth Underhill ci racconta in maniera intrigante. E poi dopo 6 ore di pullman andiamo verso Taos, nel New Mexico, la città di Kit Carson. Settima intensa giornata di viaggio in Indian Nation, con CONTRORADIO ADVENTURES . di viaggio in Indian Nation, con CONTRORADIO ADVENTURES . A Taos, elegante cittadina del New Mexico, la figura di Kit Carson è un eroe nazionale, gli hanno dedicato una strada e la sua ultima abitazione è stata trasformata in museo. È in realtà un figura molto controversa, che va sfrondata dall’aura leggendaria e romantica dei fumetti di Bonelli. Dal punto di vista dei nativi e della moderna storiografia, rappresenta colui che abilmente riuscì a costringere i Navajos ad un accordo molto penalizzante per loro, riducendoli letteralmente alla fame ed alla sete, abbattendo le loro coltivazioni di pesche, sterminandone le greggi ed intercettando le sorgenti. Aveva sposato una giovane Arapaho, poi una Cheyenne, infine Josefa, una giovane di buona famiglia di Taos, che gli diede molti figli, fino a morire di parto. Lasciamo Taos ed i suoi quartieri Pueblo ancora abitati, intatti, nelle stesse condizioni del passato, senza elettricità e acqua corrente, ma che non possiamo visitare perché impegnati in celebrazioni rituali interdette ai turisti e raggiungiamo Santa Fe, la capitale culturale ed artistica del New Mexico, vero paradiso per gli artisti emergenti, che reinterpretano il crocevia di culture, quella dei nativi, quella messicana e nordamericana con esiti davvero interessanti. Ottavo giorno del viaggio in Indian Nation con CONTRORADIO ADVENTURES. Prima di lasciare il New Mexico per tornare in Arizona, ci fermiamo ad Albuquerque, ammirando nella Old Town Plaza la settecentesca chiesa di S. Filippo Neri e le sue due torri in stile coloniale. Ma il momento più emozionante è la visita del sito abitato dagli Acoma Pueblo, la Sky City, un insediamento arroccato su una ripidissima e spettacolare Mesa in mezzo al deserto, una cittadella quasi inaccessibile che galleggia nel cielo terso. Gli Acoma Pueblo sono una popolazione molto resiliente, che tutt’ora abita i Pueblo costruiti in adobe e ne ha una cura ammirevole, nonostante le difficoltà, prima fra tutte la mancanza d’acqua, che viene ancora raccolta dopo le rare piogge in cavità della roccia, purtroppo inquinate da un’alga dispettosa. Si tratta di uno degli insediamenti più antichi del Nord America, la cui storia, tramandata oralmente, nella quale si mescolano inestricabilmente cronaca e leggenda, ha avuto momenti tragici alla fine del 1500, quando i Conquistadores spagnoli, nella spasmodica ricerca dell’Eldorado, hanno commesso ignobili efferatezze nei confronti dei pacifici Pueblos, uccidendo, mutilando e deportando la popolazione, uomini donne e bambini. Ed i missionari non sono stati da meno in quanto a sadismo, costringendo gli acomani a trasportare enormi tronchi per le travi del tetto della chiesa dedicata a S Esteban del Rey, dalle lontane montagne, senza che il legname potesse mai toccare terra. Gli Acoma Pueblo oggi gestiscono il sito ed il museo, preservando con cura ed orgoglio la loro storia e la loro antica cultura. E amministrano anche il redditizio Casinò di Sky City, in deroga alle restrittive disposizioni statali che vietano le case da gioco. del viaggio in Indian Nation con CONTRORADIO ADVENTURES. Prima di lasciare il New Mexico per tornare in Arizona, ci fermiamo ad Albuquerque, ammirando nella Old Town Plaza la settecentesca chiesa di S. Filippo Neri e le sue due torri in stile coloniale. Ma il momento più emozionante è la visita del sito abitato dagli Acoma Pueblo, la Sky City, un insediamento arroccato su una ripidissima e spettacolare Mesa in mezzo al deserto, una cittadella quasi inaccessibile che galleggia nel cielo terso. Gli Acoma Pueblo sono una popolazione molto resiliente, che tutt’ora abita i Pueblo costruiti in adobe e ne ha una cura ammirevole, nonostante le difficoltà, prima fra tutte la mancanza d’acqua, che viene ancora raccolta dopo le rare piogge in cavità della roccia, purtroppo inquinate da un’alga dispettosa. Si tratta di uno degli insediamenti più antichi del Nord America, la cui storia, tramandata oralmente, nella quale si mescolano inestricabilmente cronaca e leggenda, ha avuto momenti tragici alla fine del 1500, quando i Conquistadores spagnoli, nella spasmodica ricerca dell’Eldorado, hanno commesso ignobili efferatezze nei confronti dei pacifici Pueblos, uccidendo, mutilando e deportando la popolazione, uomini donne e bambini. Ed i missionari non sono stati da meno in quanto a sadismo, costringendo gli acomani a trasportare enormi tronchi per le travi del tetto della chiesa dedicata a S Esteban del Rey, dalle lontane montagne, senza che il legname potesse mai toccare terra. Gli Acoma Pueblo oggi gestiscono il sito ed il museo, preservando con cura ed orgoglio la loro storia e la loro antica cultura. E amministrano anche il redditizio Casinò di Sky City, in deroga alle restrittive disposizioni statali che vietano le case da gioco. Nona giornata nelle Indian Nation con CONTRORADIO ADVENTURES. Siamo nuovamente avvolti dai colori contrastanti dell’Arizona, nel cuore del territorio Navajo, con la capitale, Window Rock, che prende il nome da una spettacolare apertura circolare nella montagna, un tempo teatro di cerimonie per la presenza di una sorgente, ora inaridita, che ospita le istituzioni di governo della comunità. Un intrico di Canyon, fra i più belli visti finora. Il labirintico Canyon de Chelly (che in lingua navajo si pronuncia shein), il Canyon del Muerto, le torri gemelle di Spider Rock, dove secondo la leggenda vive la Spider Woman, la donna-ragno, uno dei miti fondativo della cultura dei Dinè, che insegnò loro la tessitura. Una figura mitologica benevola, ma anche severa e crudele, perché rapisce i bimbi cattivi portandoli in cima al suo rifugio inaccessibile, dove per i Navajo tutt’ora biancheggiano i loro ossicini… nelle Indian Nation con CONTRORADIO ADVENTURES. Siamo nuovamente avvolti dai colori contrastanti dell’Arizona, nel cuore del territorio Navajo, con la capitale, Window Rock, che prende il nome da una spettacolare apertura circolare nella montagna, un tempo teatro di cerimonie per la presenza di una sorgente, ora inaridita, che ospita le istituzioni di governo della comunità. Un intrico di Canyon, fra i più belli visti finora. Il labirintico Canyon de Chelly (che in lingua navajo si pronuncia shein), il Canyon del Muerto, le torri gemelle di Spider Rock, dove secondo la leggenda vive la Spider Woman, la donna-ragno, uno dei miti fondativo della cultura dei Dinè, che insegnò loro la tessitura. Una figura mitologica benevola, ma anche severa e crudele, perché rapisce i bimbi cattivi portandoli in cima al suo rifugio inaccessibile, dove per i Navajo tutt’ora biancheggiano i loro ossicini… Decima giornata nella Indian Country, con CONTRORADIO ADVENTURES. Siamo sempre nella Navajo Reservation, in Arizona, e ci concediamo una sosta piacevole presso l’antico emporio Hubbell Trading Post, un sito storico creato dal commerciante illuminato john Lorenzo Hubbel nel 1872, che i nativi chiamavano Naakai Sani. Il giovane Lorenzo aveva imparato l’idioma navajo ed aveva saputo intrattenere rapporti amichevoli e reciprocamente rispettosi con i nativi, reduci dalle tragedie della Lunga Marcia. Oggi l’emporio è gestito dalla comunità (i prodotti sono buonissimi e molto particolari) e arricchito da un interessante museo. Si prosegue verso un altro sito di enorme interesse naturalistico: la foresta pietrificata, il più grande deposito di alberi fossili al mondo. Lo skyline è sensazionale, un paesaggio lunare, dove si alternano le badlands multicolori, con basalto nero (residuo di un antico vulcano) arenaria rossa, argilla azzurra e limo bianco, sulle quali è adagiata una foresta preistorica di enormi conifere, il cui legno si è trasformato in quarzo traslucido, che conserva ancora le forme ed i colori del Triassico. Proseguiamo verso il Meteor Crater, provocato 50.000 anni fa dall’impatto di un meteorite ferroso sul suolo dell’odierna Arizona del nord, creando un cratere perfetto, largo 1600 metri e profondo 150, molto interessante per lo studio di questi devastanti fenomeni, il cui rischio incombe sempre sul nostro fragile pianeta. La giornata termina a Flagstaff, una amena cittadina sulla mitica Route 66. Ah, dimenticavo una sosta a Winslow, resa famosa da una canzone degli Eagles (Take it easy) e da uno “Standin’ on the Corner Park” dove farsi fotografare accanto alla statua del musicista autistoppista. Ah, questi americani… Undicesima giornata del bellissimo viaggio in Indian Nation con CONTRORADIO ADVENTURES. Percorriamo la storica Route 66, la più letteraria e cinematografica delle strade americane, aperta nel 1926, che originariamente collegava Chicago a Los Angeles snodandosi per oltre 3.700 km. Oggi la originaria, fascinosa strada sopravvive solo nelle pagine di Furore di Steinbeck e, meno nobilmente, nei cartoni animati di Cars, poiché buona parte del percorso è stato sostituito ed in alcuni tratti sovrapposto dalla molto meno pittoresca Interstate 40. Alcuni paesi nati lungo il suo tracciato sono rimasti tagliati fuori dal principale traffico commerciale, diventando luoghi della memoria e sopravvivendo solo grazie al turismo nostalgico a caccia di suggestioni di un passato tutto sommato recente per le nostre abitudini. Come noi del resto, che ci fermiamo a Seligman e saccheggiamo a mani basse il Barber shop del mitico ed intraprendente Angel Delgadillo, oggi ultranovantenne, che per anni con la moglie Wilma ha gestito l’elegante salone di barbiere, uno dei primi insediamento commerciali lungo la Historical Route, oggi mandato avanti con affettuosa cura dalle simpatiche figlie. Sarà, ma il mito di questa America di negozietti pieni di souvenir tutti eguali e di bar malinconici e semideserti alla Hopper non mi prende, mi sembra triste e fasulla, come il cartonato di Angel ed il pupazzo di Elvis, in compagnia dei quali ci sembra doveroso farci fotografare. del bellissimo viaggio in Indian Nation con CONTRORADIO ADVENTURES. Percorriamo la storica Route 66, la più letteraria e cinematografica delle strade americane, aperta nel 1926, che originariamente collegava Chicago a Los Angeles snodandosi per oltre 3.700 km. Oggi la originaria, fascinosa strada sopravvive solo nelle pagine di Furore di Steinbeck e, meno nobilmente, nei cartoni animati di Cars, poiché buona parte del percorso è stato sostituito ed in alcuni tratti sovrapposto dalla molto meno pittoresca Interstate 40. Alcuni paesi nati lungo il suo tracciato sono rimasti tagliati fuori dal principale traffico commerciale, diventando luoghi della memoria e sopravvivendo solo grazie al turismo nostalgico a caccia di suggestioni di un passato tutto sommato recente per le nostre abitudini. Come noi del resto, che ci fermiamo a Seligman e saccheggiamo a mani basse il Barber shop del mitico ed intraprendente Angel Delgadillo, oggi ultranovantenne, che per anni con la moglie Wilma ha gestito l’elegante salone di barbiere, uno dei primi insediamento commerciali lungo la Historical Route, oggi mandato avanti con affettuosa cura dalle simpatiche figlie. Sarà, ma il mito di questa America di negozietti pieni di souvenir tutti eguali e di bar malinconici e semideserti alla Hopper non mi prende, mi sembra triste e fasulla, come il cartonato di Angel ed il pupazzo di Elvis, in compagnia dei quali ci sembra doveroso farci fotografare. Dodicesimo ed ultimo giorno di permanenza in Usa nel viaggio Indian Nation con CONTRORADIO ADVENTURES. La vacanza volge al termine, dove tutto è cominciato, Las Vegas, che da luogo verde e ameno (il nome in spagnolo, pensate un po,’ significa i prati) è diventato sinonimo di “divertimentificio”, un gigantesco luna park per adulti rimasti eterni bambinoni, con tanti denari da spendere. Tutto è gigantesco e caricaturale, dai gondolieri che navigano a motore su un finto Grand Canal cantando le arie del Padrino del Venetian, al mini-lago di Como del Bellagio con le sue fontane danzanti, alla minitour Eiffel del Paris. Ed ovunque tavoli da gioco e slot machines, in un frastuono assordante e luci ipnotiche, come quelle della nuova attrazione, la Sphere, ed i suoi milioni di led danzanti, pilotati da un sofisticato sistema computerizzato. Il tour notturno ci rende un’immagine più brillante di Sin City rispetto all’arrivo, di giorno, quando la città del peccato ci e’ apparsa sonnolenta e sdrucita, come una giostra abbandonata. Ma sempre triste ed assurda, in un vortice di ambienti al chiuso, curatissimi in ogni particolare, ma irrimediabilmente fasulli, come il finto cielo azzurro del Venetian, sempre illuminato da un sole artificiale, come in The Truman Show. Più simpatica ed allegramente ruspante è la Las Vegas di Down Town, che visitiamo la mattina, una specie di Galleria milanese in versione americana, con cosplayer, diavolette sexy e negozietti di souvenir. E tanti homeless, che ci fanno pensare alle lancinanti contraddizioni di una società dove si spreca una quantità smodata di energia per luci, aria condizionata a palla e di cibo, in tutti i “mangifici” dove a colazione puoi consumare ciò che vuoi, dalle cozze al cappuccino, mentre un’umanità marginale sopravvive invisibile, con tutti i propri averi indosso, in un caldo opprimente che supera i 40 gradi. Un’ultima visita di “civilization” prima di lasciare il Grande Paese ed imbarcarci sul volo Edelweiss per Zurigo : la Hoover Dam, diga sul Colorado che crea il lago Mead, il primo bacino artificiale degli Usa, costituito negli anni 30, per produrre energia elettrica e rifornire di acqua Arizona e Nevada. Dopo un filmino antiquato e celebrativo, visitiamo le gallerie e le gigantesche turbine, sormontate da un bandierone star & stripes in eguale proporzione. Anche qui, come nel lago Powell, si avverte evidente l’impatto impressionante di queste opere sull’ambiente e le conseguenze del cambiamento climatico: il lago si è abbassato di almeno una ventina di metri, lasciando lontani dalla riva alberghi e ville, nonostante il sacrificio in termini di portata idrica cui viene sottoposto il povero Colorado, il quale non ha più un estuario, perché prima di gettarsi nel golfo della California come in origine si perde nelle sabbie e finisce nel nulla. Con buona pace delle specie vegetali e animali particolarissime che vivevano in quell’ ambiente acquatico, come il minuscolo Elf Owl, il gufo elfo ed altri delicati animaletti, ovviamente oggi molto ma molto protetti perché in estinzione… che paese pieno di contraddizioni, che non ha nemmeno firmato l’accordo internazionale Onu sul climate change di New York… di permanenza in Usa nel viaggio Indian Nation con CONTRORADIO ADVENTURES. La vacanza volge al termine, dove tutto è cominciato, Las Vegas, che da luogo verde e ameno (il nome in spagnolo, pensate un po,’ significa i prati) è diventato sinonimo di “divertimentificio”, un gigantesco luna park per adulti rimasti eterni bambinoni, con tanti denari da spendere. Tutto è gigantesco e caricaturale, dai gondolieri che navigano a motore su un finto Grand Canal cantando le arie del Padrino del Venetian, al mini-lago di Como del Bellagio con le sue fontane danzanti, alla minitour Eiffel del Paris. Ed ovunque tavoli da gioco e slot machines, in un frastuono assordante e luci ipnotiche, come quelle della nuova attrazione, la Sphere, ed i suoi milioni di led danzanti, pilotati da un sofisticato sistema computerizzato. Il tour notturno ci rende un’immagine più brillante di Sin City rispetto all’arrivo, di giorno, quando la città del peccato ci e’ apparsa sonnolenta e sdrucita, come una giostra abbandonata. Ma sempre triste ed assurda, in un vortice di ambienti al chiuso, curatissimi in ogni particolare, ma irrimediabilmente fasulli, come il finto cielo azzurro del Venetian, sempre illuminato da un sole artificiale, come in The Truman Show. Più simpatica ed allegramente ruspante è la Las Vegas di Down Town, che visitiamo la mattina, una specie di Galleria milanese in versione americana, con cosplayer, diavolette sexy e negozietti di souvenir. E tanti homeless, che ci fanno pensare alle lancinanti contraddizioni di una società dove si spreca una quantità smodata di energia per luci, aria condizionata a palla e di cibo, in tutti i “mangifici” dove a colazione puoi consumare ciò che vuoi, dalle cozze al cappuccino, mentre un’umanità marginale sopravvive invisibile, con tutti i propri averi indosso, in un caldo opprimente che supera i 40 gradi. Un’ultima visita di “civilization” prima di lasciare il Grande Paese ed imbarcarci sul volo Edelweiss per Zurigo : la Hoover Dam, diga sul Colorado che crea il lago Mead, il primo bacino artificiale degli Usa, costituito negli anni 30, per produrre energia elettrica e rifornire di acqua Arizona e Nevada. Dopo un filmino antiquato e celebrativo, visitiamo le gallerie e le gigantesche turbine, sormontate da un bandierone star & stripes in eguale proporzione. Anche qui, come nel lago Powell, si avverte evidente l’impatto impressionante di queste opere sull’ambiente e le conseguenze del cambiamento climatico: il lago si è abbassato di almeno una ventina di metri, lasciando lontani dalla riva alberghi e ville, nonostante il sacrificio in termini di portata idrica cui viene sottoposto il povero Colorado, il quale non ha più un estuario, perché prima di gettarsi nel golfo della California come in origine si perde nelle sabbie e finisce nel nulla. Con buona pace delle specie vegetali e animali particolarissime che vivevano in quell’ ambiente acquatico, come il minuscolo Elf Owl, il gufo elfo ed altri delicati animaletti, ovviamente oggi molto ma molto protetti perché in estinzione… che paese pieno di contraddizioni, che non ha nemmeno firmato l’accordo internazionale Onu sul climate change di New York…

Note di viaggio di Paolo Marini

In partenza. L’app accuWeather è irremovibile: a Las Vegas è prevista pioggia. E nemmeno poca. Anzi, sempre secondo la diabolica app, in questo momento sta già piovendo! Con le temperature precipitate giù di dieci gradi. Sono senza parole. Non riesco neppure ad allibire. In realtà è da un po’ di ore che c’era il timore. Sono due giorni che sto consultando compulsivamente svariati bollettini meteo mentre la chat di viaggio trilla in continuazione sull’argomento. Tutti concordano, maledizione! Per tale motivo, ieri il bagaglio è stato sottoposto a severa revisione con l’ingresso di un leggiadro ombrellino pieghevole arancione. Il cappello impermeabile, quello no. È una questione di dignità. Al massimo una giacca leggera.

E mica pioverà in eterno. E che deserto è sennò? Intanto, però, l’edizione online del Los Angeles Time annuncia trionfante l’imminente approdo sulle coste californiane dell’uragano Hillary. Questo spiega le piogge nei territori limitrofi.

Ma la California, penso, non è nella fascia degli uragani. Leggo infatti che si tratterebbe di un fenomeno eccezionale. Ma come, proprio ora che sto arrivando? Ed ecco quindi che, piano piano, lemme lemme, il fantozziano dubbio della nuvola dell’impiegato si insinua subdolo, ma non riesce a scalfire l’emozione della partenza. Nemmeno ci riesce l’esasperante lentezza dell’addetta al check in di Peretola che mi tempesta di domande (indirizzo in USA, telefono…). Più dura è al bar dove, dopo una lunga coda, mi tocca uno dei peggiori cappuccini della mia vita, il cui unico pregio è evidentemente quello di contenere almeno due etti di caffeina, il che mi sveglia come un grillo malgrado i novanta minuti scarsi di sonno. Il viaggio sarà lungo e per dormire ci sarà tempo.

Frattanto si sale sull’aereoplanino-giocattolo che sta per decollare dall’aereoporto-giocattolo di Firenze. Sta per iniziare il trip da viaggio!

Tiro fuori a mo’ di amuleto, un libro. Un giallo di Tony Hillerman, avventure di un poliziotto di sangue navajo in servizio nelle terre dei nativi nel sud-ovest degli Stati Uniti. Terre desertiche appunto. Mica piovose, accidenti!

Ripenso a quelle previsioni meteo e all’ultimo sguardo dato on line con l’immagine dei californiani che si preparano a ricevere Hillary, apro il libro e proseguo la lettura… il polverone scomparve quando il veicolo scese in uno dei labirinti di Arroyo che trasformavano la vallata in un caotico quilt di erosione… e penso che anche se pioverà, il deserto si asciugherà subito e tornerà a mostrare il suo arcigno e affascinante aspetto di sempre. Quindi Hillary rassegnati, a me non fai paura. Ma passa presto.

A Las Vegas by Edelweiss. L’aeroporto di Zurigo è molto grande, affollato, ma ben suddiviso e organizzato. Un luogo razionale, molto svizzero nel suo nitore architettonico. Costellato di spazi commerciali in cui si alternano cioccolaterie elvetiche, Swatch, orologeria di lusso e la solita galassia noiosa di Brand internazionali della moda, è a suo modo un luogo ingannevole. Lo è poiché frequentato in maggioranza da europei. Percorrendo i suoi lunghi corridoi bordati da bar, birrerie, ristoranti, paninerie tutte uguali e tutte piuttosto care, si ha l’impressione che quella folla di “bianchi” sia ancora una cospicua quota degli abitanti di questo pianeta e non una sempre più piccola seppur privilegiata, minoranza, all’interno della quale io e i miei compagni di viaggio ci imbarchiamo su un Airbus 340-400 rosso e bianco, accolti da gentili hostess in divisa rossa e bianca. La compagnia si chiama Edelweiss ed è quindi la quintessenza della svizzeraggine. Però tale prerogativa si ferma qui. Appena posizionati per partire, il comandante comunica che c’è un problema col software di navigazione. Ci sarà da aspettare. Quanto non si sa. Restiamo seduti. Il problema è che siamo senza aria condizionata e fa un caldo terribile. Come se non bastasse l’aereo torna al gate. Deve svuotare il serbatoio e poi riempirlo nuovamente. Operazione che compie brillantemente. Ce ne accorgiamo perché torna l’aria condizionata. La relazione fra le due cose resta misteriosa. Finalmente si parte, ma con più di novanta minuti di ritardo. Il viaggio durerà oltre 12 ore, passando sopra il sud della Groenlandia, la baia di Hudson, il Manitoba e le montagne rocciose. L’aeroporto di Zurigo è molto grande, affollato, ma ben suddiviso e organizzato. Un luogo razionale, molto svizzero nel suo nitore architettonico. Costellato di spazi commerciali in cui si alternano cioccolaterie elvetiche, Swatch, orologeria di lusso e la solita galassia noiosa di Brand internazionali della moda, è a suo modo un luogo ingannevole. Lo è poiché frequentato in maggioranza da europei. Percorrendo i suoi lunghi corridoi bordati da bar, birrerie, ristoranti, paninerie tutte uguali e tutte piuttosto care, si ha l’impressione che quella folla di “bianchi” sia ancora una cospicua quota degli abitanti di questo pianeta e non una sempre più piccola seppur privilegiata, minoranza, all’interno della quale io e i miei compagni di viaggio ci imbarchiamo su un Airbus 340-400 rosso e bianco, accolti da gentili hostess in divisa rossa e bianca. La compagnia si chiama Edelweiss ed è quindi la quintessenza della svizzeraggine. Però tale prerogativa si ferma qui. Appena posizionati per partire, il comandante comunica che c’è un problema col software di navigazione. Ci sarà da aspettare. Quanto non si sa. Restiamo seduti. Il problema è che siamo senza aria condizionata e fa un caldo terribile. Come se non bastasse l’aereo torna al gate. Deve svuotare il serbatoio e poi riempirlo nuovamente. Operazione che compie brillantemente. Ce ne accorgiamo perché torna l’aria condizionata. La relazione fra le due cose resta misteriosa. Finalmente si parte, ma con più di novanta minuti di ritardo. Il viaggio durerà oltre 12 ore, passando sopra il sud della Groenlandia, la baia di Hudson, il Manitoba e le montagne rocciose.

Nel frattempo, le hostess biancorossovestite stanno allestendo il lunch. Cosa che mi mette sempre allegria. Malgrado la qualità del cibo in genere pessima. Mi rammento i terrificanti pasti della PanAm sulla rotta per l’Oriente, top di gamma dei miei ricordi, seguito da Indian Air Lines…ebbene devo riconoscere che Edelweiss in questa particolare graduatoria si piazza molto bene. Innanzi tutto, perché vino e birra sono a pagamento! Scelgo un piatto a base di pollo crudelmente annegato in un’insipida salsa multicolore. Accompagnano la povera bestia patate e carote mummificate e un’insalata di striscioline di lattuga e cavolo rosso cui va aggiunto il contenuto di una busta di french dressing, di certo reperito in qualche spaccio di lubrificanti, ignobile, ma perfettamente in grado di macchiarmi la camicia. Un caffè di qualità consona al menù completa il pranzo.

Eppure, l’umore è ottimo. In fondo mangiare in aereo significa che sta andando là dove si vuole. E infatti, a forza di andare, a Las Vegas finalmente ci arriviamo. Sono le tre del pomeriggio, mezzanotte in Italia. La stanchezza si fa sentire. Fortunatamente il clima è mite, 25°. La coda di Hillary ha abbattuto il caldo feroce, portando pioggia le cui tracce sottoforma di ampie chiazze, giacciono sparse dappertutto. Il cielo è grigio di nubi dense che promettono poco di buono. Il torpedone diretto all’albergo avanza pigro su grandi strade che si intersecano fra loro ad angolo retto. Una periferia di case basse si stende anonima prima del centro. Le vie sono bordate di palme, pini dell’Arizona, alberi di pepe rosa, tamerici e strane piante che paiono un incrocio fra un albero e un cactus. Qualche raro prato fa eroica mostra di sé. La città, per antonomasia nottambula, di giorno mostra il suo volto smorto e sonnacchioso. Pare un’attrice ancora struccata, assopita e colta alla sprovvista nel lungo backstage che prelude allo spettacolo che inizierà a buio. I grandi e sconcertanti edifici e attrazioni riposano sotto il cielo senza sole.

Un assaggio di quel che sarà lo si ha arrivando al Luxor hotel dove passeremo la notte. È una piramide con gradoni interni che in realtà sono terrazze su cui si aprono le camere. Non ci sono finestre né orologi nel segno di una strategia precisa che tende a straniare l’avventore, inducendolo a indugiare nel labirinto del gioco. Milioni di led illuminano sterminate distese di slot machine a loro volta piene di luci, immagini elettroniche e cento suoni differenti. Ecco perché in queste sale è sempre notte. C’è già parecchia gente seduta a giocare. Visi amimici di ogni età e mani che meccanicamente tentano la sorte, sovente coppie, uno gioca uno guarda. Immancabile un bicchiere mezzo pieno accanto, gentilmente offerto dall’ hotel che ha tutto l’interesse a farti spendere e tenerti inchiodato lì.

Fuori invece, il giorno spara le sue ultime cartucce. Come resistere a non fare un giro della Strip a guardare, man mano che arriva la notte, il progressivo accendersi dei folli palazzi che la costeggiano? Peccato che mentre si va spunti un improvviso e surreale acquazzone a guastare i piani. Intanto si è fatto buio. Il traffico è sempre vivace e i palazzi sciorinano i loro abiti luminosi migliori mentre si rientra in monorotaia. Il jetlag adesso morde le caviglie. È ora di smettere. Ma alla fine del viaggio torneremo nella città del peccato. See you later Sin city.

Going to Utah. La hall del Luxor hotel è gigantesca. La incornicia da un lato la lunga fila di banconi scuri delle receptions alle cui spalle enormi schermi led trasmettono spezzoni di musica, balletti e spettacoli. Il grande spazio vuoto centrale, sempre molto affollato, termina con una scala che sale ai ristoranti mentre da un lato prosegue, espandendosi nella sala da gioco. Nella hall non c’è neppure una sedia, chi vuol sedere deve farlo ai tavoli delle slot. Tavoli che alle 8 di mattina sono già frequentati. Ad uno di essi siede un cinquantenne dal fisico pesante. Porta una camicia a fiori che trattiene a stento la pancia. Ha i pantaloni corti e le scarpe di tela. Degli occhi non distinguo il colore, ma ne percepisco la precoce stanchezza, certo non attenuata dal caffè contenuto in un bicchierone che tiene in una mano mentre l’altra aziona la slot. Salgo su al Pyramid restaurant, dove l’odore del bacon dà un tocco di normalità a un luogo surreale. Colazione americana e si parte! La hall del Luxor hotel è gigantesca. La incornicia da un lato la lunga fila di banconi scuri delle receptions alle cui spalle enormi schermi led trasmettono spezzoni di musica, balletti e spettacoli. Il grande spazio vuoto centrale, sempre molto affollato, termina con una scala che sale ai ristoranti mentre da un lato prosegue, espandendosi nella sala da gioco. Nella hall non c’è neppure una sedia, chi vuol sedere deve farlo ai tavoli delle slot. Tavoli che alle 8 di mattina sono già frequentati. Ad uno di essi siede un cinquantenne dal fisico pesante. Porta una camicia a fiori che trattiene a stento la pancia. Ha i pantaloni corti e le scarpe di tela. Degli occhi non distinguo il colore, ma ne percepisco la precoce stanchezza, certo non attenuata dal caffè contenuto in un bicchierone che tiene in una mano mentre l’altra aziona la slot. Salgo su al Pyramid restaurant, dove l’odore del bacon dà un tocco di normalità a un luogo surreale. Colazione americana e si parte! Las Vegas ancora non si è ripresa dalla sua ennesima notte brava. Poche macchine a giro. La sfinge del Luxor ci guarda perplessa mentre il bus abbandona lo Strip per percorrere un’immensa periferia fatta non solo di case basse, ma anche di condomini, molti in costruzione, vista la notevole espansione della popolazione verificatasi negli ultimi anni. La monotonia del paesaggio è interrotta da qualche hotel-casinò periferico e dalla mole nero lucido di un grande stadio la cui parete è in realtà un gigantesco schermo su cui scorrono informazioni sulle partite e messaggi pubblicitari. Piano piano la periferia evapora cedendo il posto a un grande pianoro costeggiato da brulle colline. Qua è là compaion le colonnine variopinte delle gas station. Spesso accanto sorge un casinò. Imbocchiamo l’highway 15. Nel cielo nuvoloso compare una coppia di caccia neri. Minacciosi, volano a breve distanza l’uno dall’altro. Paiono in atterraggio. Forse in qualcuna delle basi segrete del Nevada. Nel frattempo, la strada si fa ondulata, scarsa la vegetazione punteggiata di Joshua Trees, un cactus tipico della zona. Cresce l’attesa per i paesaggi che verranno, ma prima compaiono villaggi nel deserto composti da linde casette e dall’immancabile campo da golf. Il verde del prato stride con l’ambiente arido circostante e fa riflettere su una gestione dell’acqua quanto meno discutibile. Certo poi se uno pensa a Las Vegas… Le splendide gole del Virgin river mettono fine a ogni elucubrazione. Ce le godiamo avvicinandoci al confine con l’Arizona. Lo si capisce da un casinò isolato, nato lì perché in quello stato il gioco d’azzardo è proibito. Quello in Arizona è soltanto un breve passaggio. Il pullman punta l’Utah, meta del giorno. E lo fa attraverso quegli spazi vuoti il cui fascino indescrivile mette letteralmente i brividi. Confine Utah! La nazione mormona ci accoglie con l’ennesima gas station. Un cartello stradale porta un numero all’interno di un segno misterioso. È un’arnia, simbolo dei mormoni che considerano sé stessi come api operose (e un tempo poligame). Distese infinite di salvia selvatica verde-grigia si estendono adesso a perdita d’occhio. Spuntano alberi e villaggi recintati per difendersi dagli animali del deserto (coyotes e quant’altro). Il tempo peggiora rapidamente, ma chi se ne frega: sembra di essere in un film western, che prosegue al Coral Pine Dune Sands National Park, ondulata distesa di sabbia rossa piazzata in mezzo a colline boscose. Si scende a vedere. Una duna sottile si staglia in mezzo a una piccola valle. Casca una pioggia sottile che conferisce alla sabbia una sfumatura più scura su cui risaltano le nostre impronte che scoprono strati asciutti quasi rosa. In cima alla ripida duna, faticoso arrivarci. Da lì non resisto alla tentazione di scendere di corsa e mi butto giù nella pioggia. Appena arrivato giù, un rombo di motori squote l’aria. Quattro potentissime DuneCars nere irrompono improvvise e velocissime a scorrazzare per le dune. Ognuno si diverte come può. E come sa!