Zanzara Tigre, via alla disinfestazione a Firenze e a Castelnuovo d’Elsa

Venerdì mattina (13 luglio), alle ore 4.000, scatterà l’ora “X”, ovvero l’avvio delle operazioni di disinfestazione che interessano le aree a verde pubblico del capoluogo e di Castelnuovo d’Elsa.

La disinfestazione durerà circa nove ore: dalle ore 4.00 del mattino fino alle 13.00 di venerdì 13 luglio. L’intervento, di tipo abbattente adulticida (diversamente dal trattamento antilarvale che agisce, come suggerisce il nome, sulle larve) si rende necessario per contenere la presenza di questi insetti, che con le loro fastidiose punture finiscono per inibire la vita all’aria aperta (aree a verde, balconi, ecc..)

Trattandosi di un intervento che comporta l’impiego di insetticidi irrorati mediante atomizzazione, i cittadini dovranno adottare alcuni accorgimenti preventivi e determinate precauzioni, come tenere chiuse le finestre delle abitazioni, non lasciare indumenti stesi all’aperto, tenere gli animali domestici all’interno o in aree protette (svuotando o mettendo a riparo le ciotole del cibo), lavare abbondantemente i prodotti dell’orto prima dell’uso.

Per maggiori dettagli si consiglia di consultare l’apposito volantino che è in corso di distribuzione stamani e consultabile sul sito web del Comune e sui social.

In ogni caso, si precisa che le aree a verde pubblico interessate dalla disinfestazione saranno pienamente fruibili dal pomeriggio di domani.

Il Comune di Castelfiorentino coglie l’occasione per ricordare che l’intervento di disinfestazione aerea ha un’efficacia temporanea ma comunque significativa, anche perché è favorito dalle condizioni ottimali del tempo.

L’arma migliore contro la zanzara tigre era e rimane, in ogni caso, il trattamento antilarvale, che il Comune effettua periodicamente seguendo appositi protocolli e che tutti i cittadini possono fare nelle loro proprietà limitando gli accumuli di acqua stagnante (sottovasi, bidoni per gli orti, pozzetti, ecc…) ed effettuando autonomamente (come nel caso dei bidoni per gli orti), il trattamento antilarvale.

In commercio esistono prodotti estremamente efficaci (anche in compresse) per una corretta prevenzione.