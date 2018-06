VOX, evento musicale sulla terrazza panoramica di Palazzo Pretorio a Prato

Evento musicale sulla terrazza panoramica del Museo. Domenica 3 giugno Vox, concerto live sotto le stelle. Museo eccezionalmente aperto fino alle 21.30, il concerto si svolgerà in due diversi momenti: alle 19.30 e alle 21.30

Domenica 3 giugno Vox, un concerto con protagonisti tre musicisti di diversa influenza musicale e origine, Sadi Oortmood, Tony Bowers e Sorgente, anticipa l’apertura del cartellone della Pratestate con un live polistrumentale ispirato dalla collezione del Museo.

Protagonista della serata un trio di artisti che si incontrano per improvvisare e creare atmosfere sotto il cielo stellato nello spazio suggestivo del belvedere del Museo. Il concerto live si svolgerà in due diversi momenti, alle 19.30 e alle 21.30, mentre il Museo resterà eccezionalmente aperto fino alle 21.30 per dare modo ai partecipanti di visitare con calma le collezioni d’arte.

Ideatrice e coordinatrice della linea sonora dell’esibizione è la musicista e sound-artist Sadi Oortmood, polistrumentista che evolve la propria creatività e ricerca sul nuovo linguaggio elettronico adoperando synth e strumenti da lei inventati, ad affiancarla la preziosa partecipazione del musicista e produttore Tony Bowers, noto nei palchi di tutto il mondo per le riconosciute e innumerevoli collaborazioni, che interverrà con contrabbasso e strumenti etnici aggiungendo un tocco di romanticismo alla composizione della serata; infine Sorgente, cantautrice italo-inglese, ricercatrice dei vari stili canori, coinvolta in numerosi progetti tra Inghilterra, Spagna e Italia. Coordinamento tecnico e sound design a cura di Claudio Macchia.

Il progetto musicale, ideato per arricchire la lettura delle opere esposte a Palazzo Pretorio in una nuova visione contemporanea ed esperienziale, propone una narrazione originale e sensibile che evoca un messaggio visionario e realistico al contempo.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, fino a esaurimento posti disponibili, direttamente in biglietteria o al numero 0574 1837860. Il costo del biglietto è di 20 euro e comprende il concerto e la visita alle collezioni del Museo. In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà regolarmente nelle sale interne del Pretorio.

INFO