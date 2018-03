Tumori: sciarpa rosa Lilt al centro dell’aula del Consiglio Toscana

Una poltrona con una parte della sciarpa rosa della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), lunga circa 12 chilometri e realizzata con il contributo di oltre 8 mila donne, è stata posta oggi al centro dell’aula del Consiglio regionale toscano.

In apertura della seduta, il presidente dell’Assemblea Eugenio Giani ha spiegato il senso del progetto della sciarpa rosa, che rappresenta “un’espressione della giornata per la lotta contro i tumori”, e “un impegno molto bello a cui ci associamo”. Giani ha ricordato che la sciarpa rosa ha portato a una raccolta di fondi che ha consentito l’acquisto di un ecografo alla Lilt di Massa Carrara. Il presidente ha poi ringraziato il consigliere Giacomo Bugliani (Pd), promotore dell’iniziativa in aula, e ha salutato la scrittrice Angela Maria Fruzzetti, presente alla seduta, tra gli ideatori del progetto della sciarpa.