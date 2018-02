Tramvia, Nardella: ritardi fisiologici per opera queste dimensioni

“La linea 3 sta rispettando i tempi previsti negli accordi- ha detto il dindaco- Per la linea 2 martedì avremo un ulteriore chiarimento con le ditte, ma se di ritardo si parla, si tratta comunque di qualche settimana”.

Abbastanza soddisfatto” del lavoro per la realizzazione delle nuove linee della tramvia a Firenze e “non preoccupato” per i ritardi che ci saranno, perchè “si tratterà di qualche settimana”. Così si è detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, in merito all’avanzamento dei cantieri nella costruzione dell’infrastruttura a Firenze, parlando con i cronisti questo pomeriggio. “La linea 3 sta rispettando i tempi previsti negli accordi- ha aggiunto -. Per la linea 2 martedì avremo un ulteriore chiarimento con le ditte, ma se di ritardo si parla, si tratta comunque di qualche settimana.E su un’opera pubblica così importante, da più di 300 milioni di euro di investimento, che impatta sulla città, io credo che un ritardo di queste dimensioni sia più che fisiologico”.

Nardella ha spiegato di non ritenere tale ritardo “una tragedia, se consideriamo la complessità del progetto e i tempi che si stanno determinando. Ci siamo dimenticati quanto tempo è servito per fare la linea 1? Sette anni. Noi ne realizziamo 2 in 4 anni, e crediamo che questo sia il modo migliore per rispettare le esigenze dei cittadini”, ha detto ancora il sindaco. “Torno ora da Friburgo dove mi sono confrontato con altri sindaci e posso dire che la nostra esperienza di due linee tramviarie per 12 km realizzate in meno di 4 anni è tra le migliori d’Europa”, ha raccontato. “A Tampere, in Finlandia, impiegano 4 anni per una sola linea di 10 km. Situazioni simili ci sono a Friburgo e Nizza. Inoltre possiamo essere orgogliosi di dimostrare che noi, a differenza di altri casi in Italia nei quali le opere si cominciano ma non si finiscono mai, le opere pubbliche invece le stiamo finendo”.