Toscana: 3500 firme per Potere al Popolo, per Leu arrivano Speranza e Fratoianni

Potere al popolo, 3500 firme raccolte in Toscana. Consegnate oggi nelle varie Corti di appello. LeU, in Toscana schierati Speranza e Fratoianni In corsa anche Gesualdi, Fontanelli, Muroni e Petraglia.

Sono 3500 firme circa raccolte in Toscana, su circa 50 mila a livello nazionale, e depositate oggi presso le Corti di appello di tutta la regione dalla lista Potere al popolo, legata a Rifondazione comunista, per le politiche del 4 marzo.

“Tante persone hanno fatto la fila per firmare – si legge in una nota -. La domanda di presenza nei quartieri e nelle periferie era così grande che spesso non avevamo abbastanza

autenticatori per andare dovunque. Di fronte alle 375 firme da raccogliere per ogni collegio, spesso ne abbiamo raccolto 1000, 1500 in pochi giorni, e siamo riusciti, senza copertura

mediatica, senza soldi, senza contatti illustri, a raggiungere anche le province più sperdute”. Per Potere al popolo, “il sistema elettorale è strutturato in

modo da consentire solo a chi è già in Parlamento di presentarsi: anche per questo la Bonino e altre forze politiche hanno dovuto rinunciare alla loro autonomia e associarsi a

qualche carro. Noi siamo indipendenti perché siamo i non-rappresentati, siamo quelli di cui in Parlamento non si parla mai, quelli che il Parlamento ce l’hanno avuto in questi

anni come controparte. E ora ce l’abbiamo fatta da soli”. Tra i candidati fiorentini presentati nel collegio Toscana 3: Ilaria Mugnai detta Norma, lavoratrice precaria e attivista

delle Brigate di solidarietà, è capolista al plurinominale. Lorenzo Palandri, studente universitario di 27 anni, è invece capolista all’uninominale.

“Siamo orgogliosi delle candidature di Roberto Speranza e Nicola Fratoianni, figure di

riferimento per la sinistra italiana, e di Rossella Muroni, coordinatrice nazionale della campagna elettorale di LeU ed ex presidente di Legambiente. Siamo la vera novità e intendiamo dare una nuova speranza e un futuro alla sinistra per il bene

della Toscana e dell’Italia”. E’ quanto dichiara il coordinamento regionale di Liberi e Uguali in merito alla presentazione delle liste dei candidati in Toscana alle elezioni

politiche del 4 marzo.

Il coordinatore nazionale di Mdp Roberto Speranza guida tre

dei quattro collegi proporzionali della Camera, mentre il quarto, il Toscana 2, vede in prima posizione il segretario nazionale di Si Nicola Fratoianni, capolista anche

nell’uninominale Toscana 10 di Pisa. Il coordinamento sottolinea, in una nota, che “in ogni lista ci sono rappresentanti del territorio”. Nell’area metropolitana fiorentina figurano, tra gli altri, il deputato uscente Mdp Filippo Fossati, Sandra Gesualdi, figlia dell’allievo di Don Milani Michele Gesualdi, recentemente scomparso, l’ex direttore degli Uffizi Antonio Natali, e la senatrice uscente Si Alessia Petraglia (capolista al Senato Toscana 1). Il deputato uscente di Mdp Paolo Fontanelli sarà invece capolista al Senato Toscana 2.