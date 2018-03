Firenze: Teatro Niccolini sarà gestito da compagnia giovani attori

Si tratta dei neodiplomati della Scuola ‘Orazio Costa’, della Fondazione Teatro della Toscana, riuniti sotto il nome de ‘I Nuovi’. La gestione riguarderà ogni aspetto del teatro: dalla direzione artistica all’amministrazione, dalla comunicazione alle pulizie: il progetto, al via da oggi, sarà strutturato su un percorso di tre anni, con borsa di studio mensile per ciascuno degli attori coinvolti

Per la prima volta in Italia un teatro, il Niccolini di Firenze, sarà interamente animato, gestito e curato negli spettacoli da una compagnia di giovani attori. Protagonisti saranno i neodiplomati della Scuola ‘Orazio Costa’, della Fondazione Teatro della Toscana, riuniti sotto il nome de ‘I Nuovi’ a cui si affiancheranno diplomati in altre scuole, selezionati tramite audizioni.Saranno impegnati, a turno, in tutti gli aspetti della macchina teatrale, dalla direzione artistica all’amministrazione, dalla comunicazione alle pulizie. Il progetto, al via da oggi, sarà strutturato su un percorso di tre anni, con borsa di studio mensile per ciascuno degli attori coinvolti. Per i giovani attori è prevista un’intensa attività formativa che spazia dal canto al teatro comico, dalla gestione del personale alla sicurezza e alla produzione. Il compito di far conoscere la maestria degli artigiani della scena sarà svolto dal laboratorio di costumi e scene del Teatro della Pergola.

Sul fronte degli spettacoli saranno seguiti e diretti da Marco Baliani nella Mandragola di Machiavelli dall’11 al 22 aprile e, a seguire, da Gianfelice Imparato, Glauco Mauri, Andrée Ruth Shammah e Beppe Navello. “Abbiamo pensato ad un progetto unico in Italia, per non dire nel mondo, ovvero quello di dare un teatro, il teatro ‘Niccolini’, che è un pezzo del patrimonio della storia della cultura non solo di Firenze ma di tutta Italia, ai giovani – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella -. Un vero e proprio laboratorio dove imparare un mestiere e dove tenere insieme la creatività culturale ed artistica con la responsabilità di gestire una istituzione culturale. Credo che sia questo il modo di investire davvero sulle nuove generazioni, di scommettere sui talenti e soprattutto di dare una prospettiva al teatro ‘Niccolini'”.