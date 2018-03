Firenze, ‘Sono Angelica, voglio vendetta’, un film di Andrea Zingoni,

martedì 20 marzo, PRIMA NAZIONALE, Cinema “La Compagnia”, via Cavour 50R.



‘Sono Angelica, voglio vendetta’ è un film sulla violenza sulle donne. Ma è anche un film sulle donne che non ci stanno a essere vittime.

E’ un film sulla consapevolezza che ogni destino può diventare epico. Ed è un film per ciascuno di noi.

Per chi cerca una storia avvincente. Per chi cerca grandi suggestioni visive.

Per le giovani ragazze e i giovani ragazzi. Per chi non ha paura dei sentimenti.

Per chi vuole uscire dal cinema più forte di prima.

SOFIA RIVOLTA

ELOISA REVERIE VEZZOSI

PIETRO ZINGONI

con

SABRINA QUERCI

ALESSANDRO FLORIS

MARCO PORTA

LUIGI FIORENTINO

STEFANO BRESCIANI

GLORIA POMARDI

DEREK ALLEN

JEFF FRANCHI

MARTA BIGOZZI

con la partecipazione di

AMERIGO FONTANI Produttore esecutivo

SILVIA RIGOTTO

Direttore di produzione

MARCO MATTOLINI

Musiche originali

PIERCARLO GIACHETTI

DARIO BRUNORI

Direttore della fotografia

MAURIZIO MONTAGNI

Light Designer

PAOLO MAGNI

Costumi

SABRINA QUERCI

Scenografie

ALESSANDRA MONTI

Trucco

NAKITA ANEDDA

Prodotto da

ANTONIO GLESSI

ALESSANDRA PORTA

GUARDA IL TRAILER SU: http://www.sonoangelicavogliovendetta.it