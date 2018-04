Siria: bandiera della pace esposta su palazzo Regione Toscana

La bandiera della pace sventola da stamani sul palazzo in piazza del Duomo a Firenze della presidenza della Regione Toscana. A decidere di esporre la bandiera, insieme al vessillo con il Pegaso, il tricolore e quello dell’Unione europea, il governatore toscano Enrico Rossi

in seguito al precipitare della situazione in Siria, con l’attacco nella notte di Stati Uniti, Gran Bretagna e, si spiega, la risposta verbale della Russia che “non si è fatta attendere: ”Violazione del diritto internazionale e attacco alla sovranità siriana”.

Bandiera della pace esposta anche sul palazzo comunale di Poggio a Caiano (Prato), per decisione dell’amministrazione: “Si stanno vivendo in queste ore – spiega una nota – momenti di estrema gravità per il conflitto che ormai da troppi anni si sta

svolgendo in Siria, con alcune zone del Paese continuamente sottoposte a bombardamenti dalle parti in conflitto e che sta provocando migliaia di morti fra i cittadini più indifesi come

le donne, gli anziani ed i bambini. Particolare preoccupazione è poi rivolta all”escalation delle tensioni fra le nazioni più potenti che, anche in seguito ai bombardamenti di questa notte, rischia di provocare un gravissimo e pericolosissimo conflitto mondiale”.