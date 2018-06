SEIF, programma del festival internazionale del mare all’Elba

Acqua dell’Elba, azienda da sempre legata ai valori del mare e dell’ambiente, ha organizzato, dal 27 al 29 giugno 2018, SEIF – Sea Essence International Festival – primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza.

“Una salvaguardia e valorizzazione da intendersi non solo come protezione del suo ambiente, della sua biodiversità e delle sue specie ma anche della sua bellezza, della sua storia e del suo contributo alla crescita delle culture e delle società. In definitiva, una salvaguardia e valorizzazione del nostro essere umani”, si legge nel comunicato di presentazione dell’evento che ha ottenuto il patrocinio di: Legambiente, Regione Toscana, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Università Iulm, Accademia di Belle Arti di Brera.

Tra i relatori si segnalano: il Commissario Karmenu Vella, commissario europeo Ambiente, Affari Marittimi e Pesca (videomessaggio di saluto); Simona Bonafé, europarlamentare, membro titolare della Commissione Ambiente e membro sostituto della Commissione Industria Mare del Parlamento Europeo; Vittorio Bugli, assessore alla presidenza della Regione Toscana, Eleonora Vallone, direttrice artistica di Aqua Film Festival, Tessa Gelisio, volto noto di Canale 5; Mauro Ferraresi, sociologo, saggista e Professore Associato Università IULM Milano, Jacopo Taddei, giovane pluripremiato sassofonista di origini elbane e Maurizio di Maggio, giornalista e speaker Radio Monte Carlo, che sarà anche media partner SEIF.

“Acqua dell’Elba è da sempre impegnata a tutelare e promuovere la bellezza del proprio mare della propria terra. Con questo progetto abbiamo voluto fare un passo in più: spingere verso la tutela e la promozione del mare nella sua più ampia essenza consapevoli che la bellezza delle nostre vite e di quelle dei nostri figli è legata a doppio filo alla tutela del bene per tutti noi più prezioso, ossia l’ambiente e in particolare il mare.”, spiega Fabio Murzi titolare insieme a Chiara Murzi e Marco Turoni di Acqua dell’Elba. I 3 soci, ringraziano Legambiente, Regione Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Università IULM e Accademia di Belle Arti di Brera. “Ci auguriamo che l’evento, già da questo primo anno, possa portare valore e generare idee e progetti importanti per l’evento in sé, il territorio e il futuro del mare.”

Nell’occasione delle giornate di SEIF, vi sarà la presentazione del primo Bilancio di Sostenibilità di ACQUA DELL’ELBA, redatto secondo le linee guida GRI, dalla società di consulenza ERNST and YOUNG. Il documento, dal titolo ‘ In viaggio verso la sostenibilità’, elenca tutte le attività che l’azienda ha sostenuto nel tempo a beneficio dell’ambiente, del sociale e del territorio.

La manifestazione, che si terrà a Marciana Marina, antico borgo elbano nel cuore dell’Arcipelago Toscano, vedrà le varie giornate dividersi in tre appuntamenti specifici con attività educative, ludiche, artistiche, scientifiche e divulgative.

Info: www.facebook.com/seaessenceinternationalfestival, www.seaessence.eu.