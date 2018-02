Pulizia treni: posti a rischio, indetto sciopero per domani

I sindacati Fit-Cisl Toscana hanno annunciato uno sciopero di quattro ore per la giornata di domani del personale di pulizia delle ferrovie, per protestare contro la precarietà dei posti di lavoro.

La società Dussman, aggiuticatasi un terzo dei lotti per le pulizie dei materiali rotabili, dove è già in atto un contratto di solidarietà con una riduzione del 10% dell’orario, ha annunciato un’ulteriore riduzione. Per questo Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Orsa, Ugl e Fast hanno proclamato un primo sciopero di 4 ore per domani, Venerdì 23 Febbraio.

Per spiegare le ragioni dello sciopero, la situazione della Dussmann e i rischi per l’intero settore degli appalti pulizie sui treni, è convocata una conferenza stampa, domani mattina, Venerdì 23 Febbraio, nella sede della Fit-Cisl Toscana, alle ore 11,00.

I sindacati hanno diramato un comunicato in cui presentano sinteticamente la situazione: “Toscana e la società Dussmann (aggiudicataria del lotto DPR Toscana 3 delle pulizie dei materiali rotabili) hanno siglato un accordo in sede di unità di crisi della Regione Toscana che garantiva la riassunzione di tutto il personale impiegato in quell’appalto alla data del passaggio”.

“Tale “patto sociale” è stato rinnegato dalla Dussmann – prosegue il comunicato – fin da subito disattendendo gli accordi con le parti sociali e la regione. Accusando mancato fatturato per “colpe” di Trenitalia e giocando a rimpalli di responsabilità, Dussmann ha unilateralmente dichiarato esuberi anche oltre il 30% e trasferimenti coatti del personale.

La regione sostiene di metterci più soldi, Trenitalia sostiene di dare il lavoro previsto, Dussmann sostiene che ci rimette ma è certo che i lavoratori, e le loro famiglie, SUBISCONO”.