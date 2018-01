Prato, affittacamere abusivo, in 34 in una casa

Una serie di controlli effettuati dalla Polizia Municiaple a Prato hanno scovato due affittacamere abusivi: nelle case trovati una cinquantina di posti letto totali. Sequestrate anche 7 bombole di gas.

Due affittacamere abusivi multati a Prato e gli appartamenti che li ospitavano sequestrati: è il risultato di una serie controlli effettuati della polizia municipale. In particolare oggi, in un appartamento in via 9 agosto, trasformato dal proprietario cinese, 50 anni, in un affittacamere, sono stati trovati 34 posti letto in circa 80 metri quadrati. All’interno dell’abitazione, inoltre, c’erano 7 bombole di gas non collegate alla rete, che sono state sequestrate.

Per questo motivo, gli agenti hanno apposto i sigilli alle abitazioni e contestato ai gestori dell’attività l’esercizio abusivo di attività, con relative sanzioni. La scorsa settimana invece gli agenti avevano sequestrato una casa in via Filzi, data in locazione a una donna cinese di 33 anni che a suo volta affittava abusivamente posti letto ai propri connazionali: una ventina quelli che aveva allestito.