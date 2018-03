Round Midnight del 7 marzo 2018

Podcast 00:00 / 03:40:09 1X

ROUND MIDNIGHT 07-03-2018

Disco della settimana: Jamie Saft “Solo a Genova”

TRACKLIST >>> Johnny Griffin & Eddie Lockjaw Davis: Round Midnight (Riverside) + C Jam Blues (Jazzline) – Dexter Gordon: The First Time I Ever Saw Your Face (Prestige) – Illinois Jacquet: Illinois Jacquet Flies Again (LoneHill) – Thelonious Monk: Rhythm-a-Ning (Sam) – Charlie Rouse: Hopscotch (Strata East) – Sonny Rollins: Way Out West (take 1) (Craft) – Pat Martino: Hipsippy Blues (HighNote) – Jamie Saft: The Makings of You + Human (RareNoise) – J.Saft trio w.Anthony: Living the Blues (Tzadik) – J.Saft/ New Zion Trio w.HR: Chant it Down (Veal) – J.Saft trio: Pursan (Tzadik) – Electric Masada: Kisofim (Tzadik) – J.Saft: Zarach (Tzadik) – Dave Douglas: Freak In (RCA Bluebird) – J.Saft: Sharp Dressed Man + J.Saft/S.Swallow/B.Previte w. Iggy Pop: Loneliness Road (Rarenoise) – Youn Sun Nah w.J.Saft: Drifting (ACT) – Wadada Leo Smith/ J.Saft/ J.Morris/B.Pandi: Gneiss – Roswell Rudd/J.Saft/ T.Dunn/B.Pandi: Struttin’ for Jah Jah (RareNoise) – J.Zorn /The Gift: Makahaa (Tzadik) – Fabrizio Puglisi Guantanamo: Giallo Oro (Caligola) – John De Leo & F.Puglisi: Crepuscule with Nellie (Carosello) – Hank Jones/M.Vinding/S.Manne: What’s New (Storyville) – Norma Winstone: Descansado (ECM) – Massimo Urbani: Cherokee (Live 83-Philology) – Keith Jarrett trio: When I Fall in Love (ECM) – Jamie Saft: Blue in Green (RareNoise)