ritmo del 30 dicembre 2017

Ultima puntata stagionale del RITMO RADIO SHOW con il best of 2017: 30 tracce estratte da album, singoli, EP che più sono state rappresentative e più ci sono piaciute nel corso degli ultimi 12 mesi.
KENDRICK LAMAR – DNA (TOP DAWG/AFTERMATH)
EQUIKNOXX – WATERFALLS IN OCHO RIOS (DDS)
ROC MARCIANO – ROSEBUDD’S REVENGE (MARCI ENTERPRISES)
LORD ECHO – NOTE FROM HOME (SOUNDWAY)
CHRONIXX – MAJESTY (SOUL CIRCLE MUSIC)
THUNDERCAT – SHOW YOU THE WAY (BRAINFEEDER)
ZARA MCFERLANE – PEACE BEGINS WITHIN (BROWNSWOOD)
AZYMUTH – PAPA SAMBA (FAR OUT)
TENDERLONIOUS & DENNIS AYLER – BE UR FRIEND (22A)
HENRY WU – DEEP IN THE MOOD (EGLO)
SOFATALK – HYPNOTIZE (K15 REMIX) (ANMA)
RA TOTH AND THE BRIGANTES ORCHESTRA – NIKO’S BASS (NEW INTERPLANETARY MELODIES)
FELIX LEIFUR – HAMPTON (BOBBY DONNY)
RICARDO MIRANDA – SMOOTH FLIGHT (ROOTS UNDERGROUND)
HELENA HAUFF – GIFT (NINJA TUNE)
TATHAM, MENSAH, LORD & RANKS – NO FACETIME (ERRORS) (2000 & BLACK)
HARVEY SUTHERLAND – WHY LOOK BACK? (CLARITY)
MOOD J – TURN YOUR LOVE AROUND (DISTANT HAWAII)
FOLAMOUR – DEVOTED TO YOU (MOONRISE HILL MATERIAL)
DJ SPORTS – FERTILE CRESCENT (FIRECRACKER)
KARIZMA & MARCEL VOGEL – WORK TO DO (LUMBERJACKS IN HELL)
Y. GERSHOVSKY – DISCO BABY (FLOATING POINT & RED GREG EDIT) (MELODIES INTERNATIONAL)
WAAJEED – BETTER LATE THAN NEVER (DIRT TECH RECK)
PHOTAY – INHARMONIOUS SLOG (ASTRO NAUTICO)
CLAP! CLAP! – ORIENS ORIRI (BLACK ACRE)
JLIN – NEVER CREATED, NEVER DESTROYED (HYPERDUB)
IAMDBB – SHADE
SZA – GO GINA (TOP DAWG)
GAUSSIAN CURVE – BREATHE (MUSIC FROM MEMORY)
BRAINWALTZERA – POLY ANA SUMMERS (FILM)
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