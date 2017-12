ritmo del 30 dicembre 2017

Ultima puntata stagionale del RITMO RADIO SHOW con il best of 2017: 30 tracce estratte da album, singoli, EP che più sono state rappresentative e più ci sono piaciute nel corso degli ultimi 12 mesi.

TRACKLIST

KENDRICK LAMAR – DNA (TOP DAWG/AFTERMATH)

EQUIKNOXX – WATERFALLS IN OCHO RIOS (DDS)

ROC MARCIANO – ROSEBUDD’S REVENGE (MARCI ENTERPRISES)

LORD ECHO – NOTE FROM HOME (SOUNDWAY)

CHRONIXX – MAJESTY (SOUL CIRCLE MUSIC)

THUNDERCAT – SHOW YOU THE WAY (BRAINFEEDER)

ZARA MCFERLANE – PEACE BEGINS WITHIN (BROWNSWOOD)

AZYMUTH – PAPA SAMBA (FAR OUT)

TENDERLONIOUS & DENNIS AYLER – BE UR FRIEND (22A)

HENRY WU – DEEP IN THE MOOD (EGLO)

SOFATALK – HYPNOTIZE (K15 REMIX) (ANMA)

RA TOTH AND THE BRIGANTES ORCHESTRA – NIKO’S BASS (NEW INTERPLANETARY MELODIES)

FELIX LEIFUR – HAMPTON (BOBBY DONNY)

RICARDO MIRANDA – SMOOTH FLIGHT (ROOTS UNDERGROUND)

HELENA HAUFF – GIFT (NINJA TUNE)

TATHAM, MENSAH, LORD & RANKS – NO FACETIME (ERRORS) (2000 & BLACK)

HARVEY SUTHERLAND – WHY LOOK BACK? (CLARITY)

MOOD J – TURN YOUR LOVE AROUND (DISTANT HAWAII)

FOLAMOUR – DEVOTED TO YOU (MOONRISE HILL MATERIAL)

DJ SPORTS – FERTILE CRESCENT (FIRECRACKER)

KARIZMA & MARCEL VOGEL – WORK TO DO (LUMBERJACKS IN HELL)

Y. GERSHOVSKY – DISCO BABY (FLOATING POINT & RED GREG EDIT) (MELODIES INTERNATIONAL)

WAAJEED – BETTER LATE THAN NEVER (DIRT TECH RECK)

PHOTAY – INHARMONIOUS SLOG (ASTRO NAUTICO)

CLAP! CLAP! – ORIENS ORIRI (BLACK ACRE)

JLIN – NEVER CREATED, NEVER DESTROYED (HYPERDUB)

IAMDBB – SHADE

SZA – GO GINA (TOP DAWG)

GAUSSIAN CURVE – BREATHE (MUSIC FROM MEMORY)

BRAINWALTZERA – POLY ANA SUMMERS (FILM)