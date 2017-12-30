    ritmo del 30 dicembre 2017

    ritmo del 30 dicembre 2017
    Podcast

     
     
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    Ultima puntata stagionale del RITMO RADIO SHOW con il best of 2017: 30 tracce estratte da album, singoli, EP che più sono state rappresentative e più ci sono piaciute nel corso degli ultimi 12 mesi.

    TRACKLIST

    KENDRICK LAMAR – DNA (TOP DAWG/AFTERMATH)

    EQUIKNOXX – WATERFALLS IN OCHO RIOS (DDS)

    ROC MARCIANO – ROSEBUDD’S REVENGE (MARCI ENTERPRISES)

    LORD ECHO – NOTE FROM HOME (SOUNDWAY)

    CHRONIXX – MAJESTY (SOUL CIRCLE MUSIC)

    THUNDERCAT – SHOW YOU THE WAY (BRAINFEEDER)

    ZARA MCFERLANE – PEACE BEGINS WITHIN (BROWNSWOOD)

    AZYMUTH – PAPA SAMBA (FAR OUT)

    TENDERLONIOUS & DENNIS AYLER – BE UR FRIEND (22A)

    HENRY WU – DEEP IN THE MOOD (EGLO)

    SOFATALK – HYPNOTIZE (K15 REMIX) (ANMA)

    RA TOTH AND THE BRIGANTES ORCHESTRA – NIKO’S BASS (NEW INTERPLANETARY MELODIES)

    FELIX LEIFUR – HAMPTON (BOBBY DONNY)

    RICARDO MIRANDA – SMOOTH FLIGHT (ROOTS UNDERGROUND)

    HELENA HAUFF – GIFT (NINJA TUNE)

    TATHAM, MENSAH, LORD & RANKS – NO FACETIME (ERRORS) (2000 & BLACK)

    HARVEY SUTHERLAND – WHY LOOK BACK? (CLARITY)

    MOOD J – TURN YOUR LOVE AROUND (DISTANT HAWAII)

    FOLAMOUR – DEVOTED TO YOU (MOONRISE HILL MATERIAL)

    DJ SPORTS – FERTILE CRESCENT (FIRECRACKER)

    KARIZMA & MARCEL VOGEL – WORK TO DO (LUMBERJACKS IN HELL)

    Y. GERSHOVSKY – DISCO BABY (FLOATING POINT & RED GREG EDIT) (MELODIES INTERNATIONAL)

    WAAJEED – BETTER LATE THAN NEVER (DIRT TECH RECK)

    PHOTAY – INHARMONIOUS SLOG (ASTRO NAUTICO)

    CLAP! CLAP! – ORIENS ORIRI (BLACK ACRE)

    JLIN – NEVER CREATED, NEVER DESTROYED (HYPERDUB)

    IAMDBB – SHADE

    SZA – GO GINA (TOP DAWG)

    GAUSSIAN CURVE – BREATHE (MUSIC FROM MEMORY)

    BRAINWALTZERA – POLY ANA SUMMERS (FILM)

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