Pisa: migliaia le firme contro l’assessore Buscemi. Donatella Diamanti

Il neo assessore alla cultura del Comune di Pisa è stato

in passato accusato di stalking (prima assolto, poi condannato, poi prescritto) dalla ex fidanzata. Ora sono quasi 7000 le firme all’appello per le dimissioni. Buscemi è dall’agosto 2016 presidente della Fondazione del Teatro di Cascina. Nel dicembre 2016 viene nominato direttore artistico della Fondazione Sipario Toscana Onlus che gestisce la Città del Teatro di Cascina. Donatella Diamanti è stata la precedente direttrice artistica, scalzata dopo il cambio di amministrazione a Cascina.