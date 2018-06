Intervista a Fabio de Luca. Un misterioso nastro fa rivivere la Firenze “wave” del 1983

Un nastro misterioso, una ricerca durata decenni a cavallo fra due continenti, un ragazzino annoiato e un brano che nessuno riesciva ad identificare, una storia incredibile che ci ha riportato alla Firenze “wave” del 1983. La nostra Giustina Terenzi ne ha parlato con Fabio De Luca, dj e storica voce di Radio RAI che ha portato la storia su IL (leggi l’articolo), il magazine de Il Sole 24 Ore.

Ascolta QUI il nastro integrale, un vero viaggio nello spazio tempo.

Questa la “Mistery Track” che abbiamo identificato grazie agli ascoltatori di Controradio (era Who’s in Trouble, degli olandesi Gruppo Sportivo), in foto invece il disco originale (sì, proprio QUELLO!) che andava in onda su Controradio quel fatitico agosto del 1983.