Pisa, 60enne arrestato per sesso con coppia di minorenni

Un commerciante sessantenne del litorale pisano è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno sorpreso in casa con due minorenni con i quali aveva fatto sesso poco prima.

L’uomo è in carcere a Pisa da qualche giorno e domani mattina si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sessantenne avrebbe in qualche modo adescato un ragazzo e una ragazza, 15 anni lui e 17 lei, per poi condurli nel suo appartamento sul litorale dove sarebbero stati compiuti gli atti sessuali.

E’ stata la mamma del 15enne a notare qualcosa di strano nel figlio, momentaneamente rientrato a casa prima di tornare nell’appartamento dell’uomo, convincendo il ragazzo ha raccontare tutto. Immediata la richiesta di aiuto della donna al 112 con la pattuglia dei carabinieri di Pisa che ha arrestato il commerciante sorpreso in casa ancora con la 17enne: a lui viene contestata anche la flagranza di reato. La difesa dell’uomo tuttavia respinge gli addebiti e rende noto solo che i rapporti sessuali sarebbero stati consenzienti. Domani la decisione del giudice.