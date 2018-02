Pisa: fermato motociclista che aveva ferito 4 persone

E’ stato fermato ieri sera Patrizio Giovanni Iacono, il 21enne ricercato dopo che, questa l’accusa, aveva sparato ferendo quattro persone all’esterno di un bar a Pisa. E’ stata la squadra mobile a intercettarlo nella zona del Cep, lo stesso quartiere dove si è verificato il ferimento delle quattro persone. Il giovane si trova ora negli uffici della questura di Pisa.

“E’ la notizia che la città attendeva”. Così il sindaco di Pisa Marco Filippeschi dopo che è stato fermato il giovane che stamani ha sparato al Cep ferendo quattro persone. “Grazie alla squadra mobile e ai carabinieri – aferma Filippeschi -. Ora il pregiudicato che ha commesso altri gravissimi reati, gettando una città nel panico, deve pagare il dovuto e deve essere messo in condizione di non nuocere per lunghi anni. La giustizia deve fare giustizia”.

Patrizio Giovanni Iacono, 21 anni di Alghero, poco più di un anno fa era balzato agli onori della cronaca perché accusato di essere l’autore del ferimento con arma da fuoco di un giovane nel centro storico di Alghero. A quella sparatoria gli inquirenti avevano collegato l’avvertimento di cui era stato destinatario un altro algherese, al quale il giorno prima – la mattina del 25 gennaio 2017 – erano stati fatti trovare una testa di cavallo e alcuni proiettili di fronte al cancello di casa, in via Kennedy. Per quella vicenda, un regolamento di conti per questioni personali derivanti da qualche affare andato storto, era stato disposto nei confronti del giovane il divieto di dimora in Sardegna sino alla celebrazione del processo, la cui prima udienza è fissata per il 24 aprile. Iacono ora vive con la madre a Pisa.