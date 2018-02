Pezzo ghiaccio si stacca da tir e colpisce vetro bus, nessun ferito 

Questa mattina lungo l’A1, nel territorio aretino, il parabrezza di un pullman è stato incrinato da un pezzo di ghiaccio che si è staccato da un tir. Sul pullman, che trasportava una comitiva di studenti spagnoli, non ci sono stati feriti.

Secondo quanto spiegato in una nota della polizia, il pullman, con a bordo trenta studenti di una scuola superiore di Malaga in gita in Italia e diretto a Roma, stava viaggiando dietro un tir su cui, a causa della bassa temperatura, si era formato del ghiaccio. Un pezzo si è poi staccato, per effetto del sole che ha fatto perdere aderenza, finendo sul vetro del bus. L’autista, che è stato anche lambito al volto da alcune schegge di vetro, ha frenato bruscamente e si è poi fermato sulla corsia di emergenza per chiedere aiuto. La pattuglia della polizia stradale intervenuta ha quindi scortato il bus fino alla più vicina area di servizio dove poi passeggeri e lo stesso autista sono saliti su un altro bus per riprendere il viaggio verso Roma. Gli agenti hanno poi rintracciato il tir, spiegando al conducente cosa era successo e mettendolo in contatto con l’autista del bus spagnolo.