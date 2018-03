Music Pool presenta Ernst Reijseger in concerto, sabato 3 marzo alla Limonaia di Sesto Fiorentino

Ernst Reijseger, violoncellista, compositore e performer, è una delle figure più importanti della scena musicale contemporanea. Sabato 3 marzo, Limonaia Sesto Fiorentino.

Nelle sue performances, il violoncello diviene parte del suo corpo, dando vita a opere piene di alta musicalità, bellezza, pura eleganza e sensibilità. Costantemente spinto alla ricerca di nuovi linguaggi ed espressioni, Reijseger ha collaborato con innumerevoli grandi artisti, tra i quali: Yo Yo Ma, Nana Vasconcelos, Giovanni Sollima, Han Bennink, Trilok Gurtu, Uri Caine e altri ancora. Di grande importanza ed assoluto valore artistico, la sua decennale collaborazione con il celebre regista tedesco Werner Herzog.

Reijseger ha composto per il regista di “Fitzcarraldo” le colonne sonore di numerosi film. Da oltre 30 anni, Ernst Reijseger continua a suonare con moltissimi celebri musicisti e in diverse ed eccitanti combinazioni, ma riesce anche a trovare il tempo per insegnare il violoncello ai bambini ed esibirsi in concerti da solista. In occasione del suo 60° compleanno Ernst Reijseger ha registrato Crystal Palace: un album e un concerto nel quale la sua voce e il suo violoncello si uniscono all’ispirazione nata dall’incontro artistico con il pittore Jerry Zeinuk, in occasione di una sua mostra alla galleria Glaspalast di Ausburg in Germania; in questo contesto Ernst Reijseger ha composto ispirandosi al grande quadro che Zeniuk dipingeva per l’occasione, mentre il pittore ha dipinto le sue immagini, le forme e colori sotto l’influenza della musica di Reijseger.

Olandese, classe 1954, ha cominciato a suonare il violoncello quando aveva appena otto anni. Studia al conservatorio di Amsterdam finché nel 1974 uno dei suoi maestri, il famoso violoncellista Anner Bijlsma, gli consiglia di interrompere gli studi, spingendolo così a seguire la propria strada. Una strada che in realtà Ernst Reijseger aveva già imboccato; fin dai primi anni Settanta lo troviamo infatti impegnato con la musica improvvisata. Unisce ad una grande maestria un uso non convenzionale dello strumento, aggiunge una dose di humour e teatralità alla sua musica: queste sono le caratteristiche che si colgono al meglio nelle esibizioni solistiche di Reijseger. Tuttavia, il suo rapporto aperto con la musica, con tutta la musica, gli permette di calarsi perfettamente nei contesti più differenti pur mantenendo sempre riconoscibile la propria cifra stilistica.

Sabato 3 marzo ore 21.15, ingresso: 12/10€ +dp

Teatro della Limonaia – Sesto Fiorentino (FI) Via Antonio Gramsci, 426, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze.