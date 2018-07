Morta donna in incidente auto contro mezzo pesante

Certaldo, in provincia di Firenze, una donna di 34 anni, di cui ancora non sono note le generalità, è morta in un incidente stradale avvenuto verso le 4:45 lungo la variante della strada regionale 429, tra gli svincoli di San Gimignano e Vico d’Elsa.

Secondo prime informazioni il veicolo guidato dalla conducente è finito contro un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento e la 34enne alla guida è morta sul colpo.

Soccorsa dal 118, il personale dell’emergenza sanitaria non ha potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco e la strada risulta al momento bloccata. Indagini sulla dinamica dell’incidente attualmente in corso.