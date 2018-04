Marras (Pd), cannabis terapeutica: Grosseto ha le caratteristiche

Una mozione presentata dal capogruppo pd Leonardo Marras in consiglio regionale chiede di utilizzare spazi e strutture del Centro militare veterinario di Grosseto per aumentare la produzione di cannabis terapeutica con la supervisione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

“Il Centro militare veterinario di Grosseto”, ha spiegato Marras, “ha le caratteristiche logistiche, grandi estensioni di terreni coltivabili, e meteo-climatiche ideali per diventare il polo di coltivazione della cannabis terapeutica ospitando anche i laboratori chimico farmaceutici per prima trasformazione e confezionamento. Questo permetterebbe di superare, almeno in parte, le difficoltà di approvvigionamento con le quali si scontrano migliaia di pazienti in tutta Italia”.

Con questa mozione, aggiunge in una nota il capogruppo Pd, “diamo un indirizzo chiaro alla Giunta toscana che potrà valutare concretamente, insieme alle diverse istituzioni coinvolte, la possibilità di destinare questi spazi ad una nuova attività. L’obiettivo principale è garantire soluzioni ai problemi dei pazienti che con la cannabis terapeutica curano i dolori cronici e neuropatici, oltre a quelli derivanti da altre patologie come cancro, Sla, sclerosi multipla e alcune neuropatie”.