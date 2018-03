Maltempo: frana nel pesciatino, chiusa strada collinare

Due movimenti franosi, causati dalle abbondanti piogge degli ultimi gionri, in località Santa Margherita (Pistoia), hanno bloccato l’accesso alle abitazioni ad una ventina di famiglie.

Dalle prime ore di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Pescia (Pistoia) stanno lavorando in località Santa Margherita, una frazione collinare cui si accede deviando dalla strada provinciale Mammianese, per due movimenti franosi, causati dalle abbondanti piogge della notte precedente, che hanno invaso la sede stradale. La viabilità è stata chiusa in attesa delle opere di ripristino, bloccando così l’accesso alle proprie abitazioni a circa una ventina di famiglie.