Malpezzi (PaP): Nessuna legittimità politica per i neo-fascisti di Casa Pound

Andrea Malpezzi, candidato capolista al Senato per Potere al Popolo: assurdo confrontarsi con chi si pone fuori dalla democrazia

E’ legittimo estromettere dalla contesa elettorale e dai dibattiti i candidati di Casa Pound visto che si tratta di una compagine non ‘illegale’ ? E qual è il valore della disobbedienza civile in questi casi? L’intervista con Andrea Malpezzi candidato capolista al Senato per Potere al Popolo