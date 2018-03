🔈Firenze, sabato 17 dalle ore 15.30 presso la Sala dei Marmi del Parterre, si terrà un incontro in-formativo con l’associazione “M’aMa”, Mamme Matte, per “Promuovere l’affido e l’adozione di minori con particolare attenzione ai bambini con bisogni speciali”.

L’iniziativa è supportata dalla consigliera comunale di Potere al Popolo, Miriam Amato, che condivide l’attività e gli scopi dell’associazione “M’aMa” – Mamme Matte – che in un anno, a livello nazionale e in collaborazione con i Servizi sociali e Tribunali per i Minori, ha trovato famiglia per 56 minori “difficilmente collocabili”.

L’incontro ha il titolo: “Le Mamme Matte ti raccontano l’affido e l’adozione speciale!”. “Questo è un tipico incontro informativo – spiega Emilia Russo, presidente dell’associazione M’aMa – realizzato in modo itinerante per diffondere in modo capillare, sull’intero territorio nazionale, la cultura dell’accoglienza attraverso l’affido e l’adozione, perché tutti, single e coppie (sposate o conviventi), siano messe a conoscenza della reale possibilità di accogliere un minore in difficoltà”.

“L’incontro di sabato – aggiungono Amato e Russo – è rivolto a chiunque abbia voglia di avvicinarsi a questo mondo e scoprire come diventare genitore affidatario o adottivo di un bambino, con particolare attenzione ai bambini con bisogni speciali”.

“Qui a Firenze siamo riusciti a esserci grazie all’interessamento della nostra “Mamma Matta ad honorem” Miriam Amato” conclude Russo.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Miriam Amato e la presidente dell’associazione M’aMa, Emilia Russo: