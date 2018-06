Inseguimento a folle velocità, ancora gravissimo lo scooterista

Firenze, con un comunicato i Carabinieri fanno il punto sull’inseguimento a folle velocità, che ha provocato lo speronamento tra tre autovetture guidate da soggetti del campo nomadi del Poderaccio, e l’investimento di 29enne fiorentino fermo che era a bordo di uno scooter al semaforo e che è ora in condizioni gravissime.

Alle 12:20 circa odierne una Lancia Lybra bordeaux condotta da un 44enne, e la moglie seduta a fianco, nel parcheggio del supermercato Esselunga di via Canova ha speronato a marcia indietro, mettendo a rischio l’incolumità dei presenti, una Opel Zafira grigia, condotta da un 43enne.

In quel frangente anche una Fiat Punto in transito è stata danneggiata dalla Lancia Lybra, e il conducente ha riportato lievi lesioni. Notata la scena, un Maresciallo dell’Arma in servizio alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Firenze, libero dal servizio ha cercato di far interrompere l’azione delittuosa ma il guidatore della Lancia Lybra è fuggito guadagnando l’uscita, come aveva fatto anche l’Opel Zafira pochi istanti prima (nella circostanza la Lybra stava anche investendo un militare del Nucleo Operativo della Compagnia Oltrarno, lì in servizio antirapina, che gli aveva intimato l’alt).

Una volta che i mezzi si sono immessi in via Canova, i conducenti hanno dato vita ad un inseguimento al quale ha preso parte anche una Volvo 960, condotta da un 65enne, padre del conducente della Lybra, e con a bordo un nipote 29enne.

Dalle immagini del sistema di videosorveglianza urbana si nota che i tre mezzi (Opel Zafira inseguita dalla Volvo 960 e dalla Lancia Lybra) hanno percorso via Canova a velocità folle tentando manovre di speronamento e rischiando anche di investire una persona a bordo di uno scooter, scansatasi provvidenzialmente.

All’altezza dell’incrocio con via Simone Martini la Volvo 960 ha urtato la Opel Zafira mandandola fuori strada (il mezzo si è incendiato, ma il conducente è riuscito ad uscirne prima), mentre la Volvo – a seguito dell’urto – ha ruotato vorticosamente su se stessa andando ad impattare con estrema violenza contro una Hiunday IX20 ed uno scooter Honda SH125, fermi al semaforo, e contro una Volvo V40 che aveva appena svoltato da via Simone Martini immettendosi in Via Canova.

A seguito dell’urto il conducente dello scooter (un29enne fiorentino residente in zona Legnaia) è stato sbalzato a metri di distanza riportando lesioni gravissime (è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Careggi), mentre i conducenti degli altri mezzi hanno riportato lievi lesioni.

Nella circostanza il passeggero della Volvo 960 è sceso dal mezzo, dopo l’impatto, brandendo una mazza da baseball per cercare di andare ad aggredire il conducente della Opel Zafira.

Ricostruita la dinamica, i Carabinieri del Reparto Operativo e della Compagnia Oltrarno hanno proceduto all’arresto del conducente e del passeggero della Volvo 960: Amet Remzi, cl.’53; Mustafa Dehran, cl.’82, accusati di lesioni personali gravissime, e denunciato a piede libero i conducenti delle altre due autovetture coinvolte nell’inseguimento.

I motivi alla base della vicenda sono in fase di ricostruzione e – in base alle informazioni finora acquisite – riconducibili a dissidi di natura familiare.

Allo stato non si hanno riscontri investigativi circa l’esplosione di eventuali colpi di arma da fuoco.

La Procura della Repubblica di Firenze rivolge un appello alle persone che hanno assistito all’inseguimento e al successivo incidente stradale in via Canova a recarsi presso le caserme dei Carabinieri di Legnaia e Borgo Ognissanti per riferire la loro testimonianza sull’accaduto.