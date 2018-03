Inaugurata passerella sulla Chiana

Firenze, inaugurata la passerella ciclo-pedonale che collega le due rive del Canale Maestro della Chiana nella riserva naturale di Ponte a Buriano.

Così l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ha commentato l’apertura al pubblico della passerella sulla Chiana: “Potenziare le infrastrutture per il cicloturismo significa non solo offrire percorsi sicuri ai nostri sportivi, ma anche attrarre un tipo di visitatori più attenti e consapevoli, che hanno voglia di entrare in contatto con il territorio, le tradizioni, i valori della nostra regione. E questo significa opportunità di sviluppo e occupazione”.

La passerella, realizzata in località Ricavi – ex Cerace dove la distanza tra le due rive si riduce a 40 mt, ha un valore strategico nell’ambito del progetto della Ciclopista dell’Arno, la principale delle grandi vie ciclabili in via di realizzazione in Toscana.

“La ciclopista dell’Arno – ha spiegato Ceccarelli – sarà una delle più belle ciclovie d’Europa. Sono oltre 400 km di pista ciclabile che segue il corso del fiume Arno dalla sorgente in Casentino fino alla foce a Pisa e che, proprio grazie a questa passerella, si collega al tracciato del Sentiero della Bonifica lungo il Canale maestro della Chiana”.