Grosseto: auto fuoristrada, grave bimbo di 3 anni

Un bimbo di tre anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre era in auto con i propri genitori.

L’auto sulla quale viaggiava il piccolo, che ha riportato un trauma cranico ed è

stato trasportato al Meyer di Firenze in condizioni critiche, sarebbe finita fuori strada ieri sera intorno alle 23 sulla via Strillaie a Principina a Terra (Grosseto).

Il bimbo è stato trasferito all’ospedale pediatrico Fiorentino con l’ambulanza in quanto il trasporto con l’elicottero non sarebbe stato possibile a causa delle avverse condizioni meteo. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri..