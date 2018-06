Firenze, tramvia: per nuova linea 3 ancora 10 giorni

La nuova linea 3 della tramvia di Firenze dovrà effettuare 10 giorni di esercizio a “porte chiuse” prima di poter essere aperta ai passeggeri.

E’ quanto ha deciso la commissione del ministero dei Trasporti e infrastrutture in

base a quanto reso noto da Gest, la società che gestisce il servizio. A partire dalla prossima settimana, quindi, i tram nel nuovo tratto Stazione-Careggi viaggeranno senza passeggeri, simulando l’attività di servizio, percorrendo i 4,1 km di linea e fermandosi ad ognuna delle 12 fermate. Tornati alla stazione di Santa Maria Novella, i Sirio riapriranno le porte in direzione Scandicci, lungo la linea 1.

“Noi siamo pronti, appena avremo il via libera formale inizieremo la simulazione del servizio”, afferma Jean Luc Laugaa, ad di Gest, secondo cui “questo periodo di 10 giorni

consentirà ai nostri conducenti di prendere familiarità con la linea, ai regolatori nella sala di controllo di verificare dinamiche e tempi di percorrenza e ai manutentori di visionare

tutti gli impianti e comprendere i tipi di intervento da effettuare nei casi di emergenza”.

Secondo quanto era stato annunciato tempo addietro dal Comune di Firenze avrebbe dovuto entrare in esercizio nella giornata di oggi la cosiddetta ‘linea 3.1’ della tramvia, in realtà il prolungamento fino a Careggi della linea T1 che da Villa Costanza a Scandicci arrivava finora alla stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella.

Tuttavia la commissione Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi) del ministero dei Trasporti si è pronunciata solo dopo aver terminato le verifiche, stamattina, sull’infrastruttura e sulla documentazione tecnica, dando il via libera fissando tempi e modalità dell’entrata in esercizio.

In attesa di comunicazioni della Commissione ministeriale, il Comune anche ieri ha ribadito di aver completato tutto nei tempi previsti, e che le ditte avevano iniziato a togliere le recinzioni di cantiere.

Per quanto riguarda la linea 2 della tramvia, che da piazza dell’Unità italiana (nei pressi della stazione di Santa Maria Novella) porterà all’aeroporto di Peretola, il Comune ha

spiegato che sarà pronta entro l’inizio del nuovo anno scolastico a settembre.