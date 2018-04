Firenze: nasce ‘Comitato del Sì’ per nuova pista Peretola

Nasce il comitato del sì per il potenziamento dell’aeroporto di Firenze Peretola con la nuova pista: primi firmatari fondatori del ‘Comitato Sì Aeroporto’ sono Confartigianato Firenze, Cna Firenze, Confcommercio Firenze, Confesercenti Firenze, Confindustria Firenze. Come presidente è stato scelto Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio.

Prima attività annunciata dal comitato, una manifestazione “per chiedere a gran voce alle istituzioni la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Peretola utile a tutta la Toscana, nel pieno rispetto di quanto già deciso dagli organismi competenti”. La manifestazione si terrà lunedì 7 maggio al Palaffari alle 19. “Sarà una vera e propria festa – afferma il comitato – promossa dalle imprese di Firenze e della Toscana, alla quale potranno partecipare liberamente tutti i cittadini. Sul palco si alterneranno momenti di divertimento con approfondimenti su un’opera pubblica giudicata dal mondo delle imprese irrinunciabile per la stessa sopravvivenza del sistema produttivo”.

“Sì al nuovo aeroporto di Peretola e sì alla grande manifestazione in programma a maggio”: lo afferma Giorgio Dell’Artino, presidente dell’associazione Azione Ncc, annunciando l’adesione all’iniziativa annunciata dalle categorie economiche favorevoli al potenziamento dello scalo di Firenze con la realizzazione della nuova pista. Ogni giorno gravitano intorno all’aeroporto 200 Ncc: “E’ il nostro centro nevralgico, dove si concentra una gran fetta delle nostre attività”, ha ricordato Dell’Artino, sottolineando però che il regolamento dell’aeroporto Vespucci ha, da questa estate, ridotto la sosta gratuita da 30 a 15 minuti. “Oggi – ha aggiunto – è diventato impossibile accogliere adeguatamente il cliente e uscire dal parcheggio in soli 15 minuti, considerando anche i tempi di consegna dei bagagli. Come è impossibile farci carico del costo del parcheggio che andrebbe a influire per il 10% sulla tariffa”. Il presidente di Azione Ncc ha ricordato che “abbiamo chiesto un confronto da mesi con sindaco e prefetto, ma non abbiamo ricevuto risposta. La categoria degli Ncc sta subendo un danno importante e la soluzione è più che mai urgente”.