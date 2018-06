Firenze: da lunedì in funzione dissuasori in p.zza Strozzi

Saranno operativi dalla prossima settimana i dissuasori mobili a protezione dell’area pedonale di piazza Strozzi. Gli apparecchi, già in fase di collaudo, saranno in funzione tra qualche giorno al termine delle procedure previste. Ma già lunedì sarà istituita la nuova disciplina della circolazione dell’area che oltre a piazza Strozzi comprede anche via degli Anselmi e via Monalda. La novità principale è che, rispetto al passato, l’accesso alla zona pedonale potrà avvenire soltanto da via degli Anselmi attraverso un varco protetto dai dissuasori mobili. I dispositivi saranno alzati in orario 0-24 di tutti i giorni feriali e festivi eccetto che nelle fasce orarie 6-9 e 18-19.30 nelle quali è consentito l’acesso all’area pedonale dei mezzi autorizzati: veicoli adibiti al carico e scarico (solo mattina) e residenti. Come per gli altri dissuasori in funzione in città, l’apertura al di fuori di questi orari potrà avvenire per gli autorizzati, contattando il numero verde riportato sulla segnaletica presente sul posto. Oppure, per i mezzi di polizia e soccorso, azionando le sirene di emergenza. I dissuasori posizionati in piazza Strozzi, che si possono aprire manualmente, saranno utilizzati solo in caso di necessità per l’accesso all’area pedonale di veicoli che per dimensioni non possono transitare da via degli Anselmi.