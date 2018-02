A Firenze il carnevale nei mercati di ‘Campagna Amica’

Tornano domani, Venerdì 9 Febbraio, in Piazza Indipendenza e Sabato 10 Febbraio, nel Piazzale del Re alle Cascine, i mercati della filiera corta di Coldiretti.

Con il Carnevale torna nel cuore di Firenze il mercato contadino a chilometri zero. Domani venerdì 9 febbraio, dalle ore 8.30 alle 13.30, in Piazza Indipendenza e sabato 10, dalle 8.30 alle 12.30, nel Piazzale del Re alle Cascine. Le aziende agricole lasciano le campagne per portare nel centro della città le specialità locali esclusive per preparare i dolci tipici del carnevale, dai cenci alla schiacciata.

“I Mercati Campagna Amica che Coldiretti ha diffuso su tutto il territorio nazionale e regionale – ha detto Tulio Marcelli presidente di Coldiretti Toscana – sono l’occasione di incontro tra gli agricoltori e i consumatori che possono acquisire consigli su come ridurre gli sprechi in cucina, su come conservare al meglio gli alimenti, ma anche come utilizzare i prodotti della natura per pulire abiti, locali o oggetti, fare la pasta o il pane in casa, preparare un maquillage fai da te a costo zero”.

“I cittadini che accordano la loro preferenza ai prodotti ‘Made in’ – sottolinea Antonio De Concilio direttore di Coldiretti Toscana – oltre a regalarsi gusto e salubrità, creano un’occasione per aiutare l’economia locale. Anche per questo Carnevale fioriscono le iniziative lungo tutto lo stivale che è possibile conoscere tramite il sito www.campagnamica.it. A Firenze riproponiamo i mercati nel cuore della città come occasione per riscoprire i sapori ed i colori della tradizione toscana”.