Nell’ambito di “Contrasti Firenze – Incontri per una musica nuova IV Edizione”. Mercoledì 20 giugno alle ore 18.00 al Gabinetto Viesseux Firenze, Fiati d’Oriente. Concerto per un duo di fiati

Il Gabinetto G.P. Vieusseux sarà la sede del secondo concerto di mercoledì 20 giugno alle ore 18.00 incentrato sul tema dell’oriente tra musica e poesia. Il linguaggio poetico e quello musicale vivono di radici e costruzioni comuni, dagli haiku giapponesi ai sogni del dio pan di Claude Debussy, dalle opere del compositore giapponese Toru Takemitsu alla poesia dell’antica Persia: il timbro e il ritmo fanno da filo conduttore. Mdi ensemble propone per questo appuntamento un duo di fiati, flauto e clarinetto, che eseguirà musiche di Scelsi, Berio, Takemitsu e Platz in compagnia di una voce recitante che leggerà testi tratti da Il sogno 101 di Giacinto Scelsi e da Haiku giapponesi.

Programma:

Giacinto Scelsi Piccola suite per flauto e clarinetto

Luciano Berio Lied per clarinetto solo

Toru Takemitsu Air per flauto solo

Robert HP Platz Senko Hana Bi per flauto e clarinetto

Claude Debussy Syrinx per flauto solo

Olivier Messiaen Abime des oiseaux per clarinetto solo

Giacinto Scelsi Kho – Lho per flauto e clarinetto

Duo di fiati di mdi ensemble

Sonia Formenti flauto

Paolo Casiraghi viola

Serena Tiani voce recitante

Letture tratte da “Il sogno 101” di Giacinto Scelsi e di Haiku Giapponesi

Ingresso 5 euro INFO